ഫറോക്ക് പാലം അപകട ഭീഷണിയിൽ; തുരുമ്പെടുത്ത ഭാഗങ്ങള്‍ അടര്‍ന്ന് വീഴുന്നു, ആശങ്കയില്‍ നാട്ടുകാര്‍

ഫറോക്ക് പാലത്തില്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാര്‍. പാലത്തിലൂടെ സുഗമമായ യാത്രയ്‌ക്ക് വഴിയൊരുക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധകൃതര്‍ തയ്യാറാകണം. പാലത്തിന്‍റെ അടിവശത്തെ ഭീമുകള്‍ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുകയാണ്.

FEROKE BRIDGE ഫറോക്ക് പഴയ പാലം KOZHIKODE LATEST NEWS MALAYALAM
Feroke Bridge. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
കോഴിക്കോട്: കാലപ്പഴക്കം കാരണം വലിയ അപകട ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫറോക്ക് പഴയ പാലം. പാലത്തിൻ്റെ തൂണുകളിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച ഇരുമ്പ് പാളികൾ തുരുമ്പെടുത്ത് ദ്രവിച്ച് അടർന്ന് വീഴാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പാലത്തിന് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നത്. കൂടാതെ പാലത്തിൻ്റെ അടിവശത്തെ ഭീമുകളും ദ്രവിച്ച് അടർന്ന നിലയിലാണ്. എന്നാൽ പാലത്തിൻ്റെ ശോചനാവസ്ഥയെപ്പറ്റി ആദ്യം പുറത്തുവരുന്നത് ഫറോക്കിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ അബിൻ വർക്കിയിലൂടെയാണ്.

അബിൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ച വീഡിയോയിലൂടെയാണ് പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം പുറംലോകമറിയുന്നത്. ഇതോടെയാണ് പാലത്തിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള നവീകരണമെല്ലാം വെറും പുറംമോടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

പാലത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം. (ETV Bharat.)

1883ല്‍ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഫറോക്കിൽ ചാലിയാറിന് കുറുകെ പാലം സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരു ഭാഗം ഫറോക്ക് അങ്ങാടിയെയും ഇക്കരെ ചെറുവണ്ണൂരിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ആധുനികവും സുരക്ഷിതവുമായ പാലം നിർമ്മിച്ചത്. ട്രെയിൻ ഗതാഗതം കണക്കാക്കിയായിരുന്നു പാലത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടത്തിയത്. പിന്നീട് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തൊട്ടടുത്തുതന്നെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച മറ്റൊരു പാലത്തിലൂടെ മാറ്റുകയും ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പഴയ പാലം മറ്റ് വാഹന ഗതാഗതത്തിന് മാത്രമാക്കി ചുരുക്കുകയും ചെയ്‌തു.

അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ചെലവഴിച്ച് മോടിപിടിപ്പിച്ചു:

പിന്നീട് ഏറെ കാലം ഈ പാലം വഴിയായിരുന്നു എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കടന്നുപോയിരുന്നത്. അമിത ഭാരം കയറ്റിയ വാഹനങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുമ്പോൾ പാലത്തിന് കുലുക്കവും ഭീഷണിയും വർധിച്ചതോടെ അത്തരം വാഹനങ്ങളെ തടയാൻ പാലത്തിന് മുകളിൽ ഇരുമ്പ് ആർച്ചുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അതിനിടയിലാണ് 2020ൽ തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പാലം നവീകരിച്ചത്. പിന്നീട് ടൂറിസം സാധ്യത കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് 2023ൽ 1,65,00000 രൂപ ചെലവഴിച്ച് പാലത്തിന് മോടി കൂട്ടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പാലത്തിനോട് ചേർന്ന് മനോഹരമായ പാർക്കുകളും ഇരിപ്പിടങ്ങളും സെൽഫി പോയിൻ്റുകളും സ്ഥാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പാലത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കാണുന്ന തൂണുകളും ആർച്ചുമെല്ലാം മനോഹരമായി പെയിൻ്റിങ് നടത്തി. കൂടാതെ പാലത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചുറ്റിലും ആധുനികമായ രീതിയിലുള്ള ലൈറ്റുകളും സ്ഥാപിച്ചു.

പാലത്തിൻ്റെ മോടി വർധിച്ചതോടെ പാലത്തിലെ രാത്രി കാഴ്‌ച ആസ്വദിക്കാന്‍ നിരവധി പേരെത്തി. രാത്രി മാത്രമല്ല സായാഹ്നങ്ങളിലും അതിരാവിലെയും പാർക്കുകളിൽ നിരവധി പേരാണ് ഓരോ ദിവസവുമെത്തുന്നത്. എന്നാൽ നവീകരണം നടത്തിയിരുന്ന കാലത്ത് മുകളിൽ മാത്രം അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പെയിൻ്റിങ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവ ചെയ്‌തപ്പോൾ പാലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് യാതൊരു നവീകരണ പ്രവർത്തിയും നടത്താത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്ന് നാട്ടുകാരനായ എംഎ ഖയ്യൂം പറയുന്നു.

ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ കടന്നുപോകുന്ന പാലത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥ പുറത്തറിഞ്ഞതോടെ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ.

പാലം എത്രയും വേഗം സുരക്ഷിതമാക്കണം: പാലത്തിൻ്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തിക്ക് മുന്നോടിയായി ആവശ്യമായ വിദഗ്‌ധ പരിശോധന നടത്തിയില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം. 142 വർഷം പഴക്കമുള്ള പാലം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ പാലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം തുരുമ്പെടുത്ത് ദ്രവിച്ച് അടർന്നുവീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അതൊന്നും കണ്ടതായി നടിക്കാതെ ഇപ്പോഴും ഗതാഗതത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന അധികൃതരുടെ അലംഭാവം വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമാകും എന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്.

അതുകൊണ്ട് പാലം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ അധികൃതര്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എത്രയും വേഗം കേടുപാടുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കി സുഗമമായ യാത്രയ്‌ക്ക് വഴിയൊരുക്കണമെന്നും നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

