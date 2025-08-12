കണ്ണൂർ: തലശ്ശേരി എന്ന് കേട്ടാൽ ആദ്യം മനസിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ബിരിയാണി ആയിരിക്കും. എന്നാല്, രുചിയൂറും ഭക്ഷണത്തിന് മാത്രമല്ല നിരവധി ചരിത്ര സ്മൃതികൾക്കും പേരുകേട്ട നാടാണ് തലശ്ശേരി. നഗരത്തിന് ചുറ്റും ഓവർബറീസ് ഫോളി, ജവഹർ ഘട്ട് കടപുറം, കടൽപ്പാലം, വൃക്ഷാത്ഭുതമായ ബഓ ബാബ് അങ്ങനെ നിരവധി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നിലയങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണം തലശ്ശേരി കോട്ടയാണ്.
മുൻപ് സംസ്ഥാന പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, കൃഷി വകുപ്പ് എന്നീ ഓഫിസുകൾ കോട്ട മുറികളിൽ ഏറെക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വിനയായത് കോട്ടയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ്. ഓഫിസുകളെല്ലാം മാറി ഫയൽ കെട്ടുകൾ ഒഴിഞ്ഞതോടെ കോട്ട മുറികൾ ഇപ്പോൾ ശൂന്യമാണ്. ഇപ്പോഴിത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ ചുമതലയിലാണെങ്കിലും കോട്ടയുടെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ചുള്ള വികസനമൊന്നും ഇതുവരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കോട്ട പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുത്തു എന്നത്തിൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് അധികാരികൾ.
മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ വ്യാപാര കുത്തക ഉറപ്പിക്കാൻ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഈ കോട്ട പണിതീർത്തത്. അന്ന് കോട്ട നിർമിക്കാൻ ഒരു പുരയിടവും പാറക്കുന്നും ചാലിയ തെരുവും വിലക്ക് വാങ്ങിയതായി രേഖകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
മണ്ണു കൊണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു കോട്ട നിർമിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് അവർ മാഹിയിലേക്ക് വ്യാപാര കേന്ദ്രം മാറ്റിയതേടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ തലശ്ശേരിയിൽ കോട്ട പണിതത്. 1708 ലാണ് കോട്ട നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചത്.
1792 വരെ ഈ കോട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മുഖ്യ വ്യാപാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ബോംബെ ആസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു കോട്ട. കുരുമുളക് വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം തങ്ങൾക്കു സ്വന്തമെന്ന് ഇഗ്ലീഷുകാർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് തലശ്ശേരി കോട്ട.
കോട്ടയം കോലത്തിരി നാടുകളിൽ നിന്നും കുരുമുളക് സംഭരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ കോട്ട. കോട്ട സംരക്ഷിക്കാൻ പടക്കോപ്പുകളും ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം മലബാറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒട്ടേറെ പടനീക്കങ്ങളും ഈ കോട്ട കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടന്നിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ കോട്ട ഒരു മ്യൂസിയമാക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. അന്ന് അതിന് തടസമായത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ കോട്ടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാം മാറി. സന്ദർശകർക്ക് കോട്ടയിൽ പ്രവേശിക്കാം.
കോട്ടയുടെ മുൻപിൽ പടക്കോപ്പുകൾ നിറച്ച മുറികളും തുരങ്കങ്ങളും കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവയുടെ ദൂരകാഴ്ച മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അന്നത്തെ സബ് കലക്ടർമാർ താമസിക്കുന്ന ബംഗ്ലാവിൽ നിന്നും കോട്ടയിലേക്ക് വരുന്നതും തിരിച്ചു പോകന്നതും തുരങ്കങ്ങൾ വഴിയായിരുന്നു.
അറബിക്കടലിൻ്റെ കാറ്റും ഇരമ്പലുമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോട്ട മതിലിനോട് ചേർന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ എത്തുന്നത് പതിവായിരുന്നു. കോട്ടയുടെ ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തിന് സാക്ഷിയായി നിലം നിരപ്പാക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നിർമിത യന്ത്രം കോട്ട മുറ്റത്ത് ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 8 മുതൽ വൈകീട്ട് 6 വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ സന്ദർശക സമയം.
