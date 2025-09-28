പിഎസ്സി പരീക്ഷയിലെ ഹൈടെക് കോപ്പിയടി; ഉദ്യോഗാർഥിയെ പത്തു വർഷത്തേക്ക് വിലക്കിയേക്കും
പിഎസ്സി പരീക്ഷയിലെ ഹൈടെക് കോപ്പിയടിയിൽ പിടിയിലായ സഹദ് മുൻപും പരീക്ഷകളിൽ കോപ്പിയടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയം. ഇയാളെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും.
Published : September 28, 2025 at 1:50 PM IST
കണ്ണൂർ: പിഎസ്സി പരീക്ഷയിലെ ഹൈടെക് കോപ്പിയടിയിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം. സഹദ് എഴുതിയ എല്ലാ പരീക്ഷകളും പരിശോധിക്കാനും ഇയാളെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പിഎസ്സി ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ എങ്കിൽ സഹദിന് പത്തുവർഷത്തേക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല.
ആഗസ്റ്റ് 30ന് പള്ളിക്കുന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പരീക്ഷ അടക്കം 4 പിഎസ്സി പരീക്ഷ സഹദ് എഴുതിയിരുന്നു. അതിലും സമാന രീതിയിൽ കോപ്പിയടി നടന്നതായി സംശയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിഎസ്സി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി ബാബു പെരിങ്ങയത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരം പിഎസ്സി വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയതോടെയാണ് സഹദിനായുള്ള വലമുറുക്കിയത്.
കോപ്പിയടിക്കാൻ സഹായിച്ചവരെക്കുറിച്ചും പിഎസ്സി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ആണ് പെരളശ്ശേരി സ്വദേശിയായ എൻ പി മുഹമ്മദ് സഹദ് എന്ന ഉദ്യോഗാർഥി കോപ്പിയടിച്ചതിന് പിഎസ്സിയുടെ വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മുതൽ നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് ഹൈടെക് കോപ്പിയടി പിടികൂടിയത്.
പയ്യാമ്പലം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂള് ആയിരുന്നു പരീക്ഷ സെൻ്റർ. ഷർട്ടിലെ ബട്ടണിൽ ഒളിപ്പിച്ച ക്യാമറ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് മുഹമ്മദ് സഹദ് കോപ്പിയടിക്കുകയായിരുന്നു. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഷർട്ടിലെ സാധാരണ ബട്ടൺ എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാമറ ഇയാൾ പോക്കറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി പരീക്ഷ പരിശോധന വിഭാഗം കണ്ടെത്തി.
ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് മുഹമ്മദ് ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പുറത്തുള്ള സഹായിക്ക് തത്സമയം അയച്ചുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. പുറത്തുണ്ടായിരുന്നയാൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഓരോ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും ഉത്തരങ്ങൾ സഹദിന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ചെവിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിലൂടെയാണ് സഹദ് ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ടത്.
ഇതുകൂടാതെ, പാൻ്റിൻ്റെ അടിയിലായി ഒരു പ്രത്യേക പോക്കറ്റിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഇയാൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ള സഹായത്തോടെ ഹെഡ്സെറ്റിലൂടെ ഉത്തരങ്ങൾ കേട്ട് മനസിലാക്കിയാണ് ഇയാൾ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ പിഎസ്സി വിജിലൻസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഹൈടെക് കോപ്പിയടി പുറത്തുവന്നത്. ശ്രീജിത്ത് കോടേരി എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇതൊരു വലിയ തട്ടിപ്പാണെന്നും, മുൻപ് നടന്ന പരീക്ഷകളിലും ഇയാൾ ഇതേ രീതി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സംശയമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായ സഹദിന് ഇനി നിയമ നടപടികള് നേരിടേണ്ടി വരും. കർശന നടപടികള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
