അനുമതിയില്ലാതെ സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കിയത് അനുചിതം, വിശദ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം; ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം

ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളി അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇളക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കൊണ്ടു പോയത് അനുചിതമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ

ശബരിമല, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 12:33 PM IST

എറണാകുളം: ശബരിമലയിൽ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതി വിമർശനം. അനുമതിയില്ലാതെ സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കിയത് അനുചിതമെന്നും കോടതി ഉത്തരവുകൾക്ക് എതിരെന്നും ദേവസ്വം ബഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളി അനുമതി ഇല്ലാതെ ഇളക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കൊണ്ടു പോയത് അനുചിതമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിഗ്രഹ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കുൾപ്പെടെ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറുടെയും ദേവസ്വം ബഞ്ചിൻ്റെയും മുൻകൂർ അനുമതി നേടണമെന്ന് മുൻ ഉത്തരവുകൾ നlലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഈ ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപടിയെന്നും ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു.

ദ്വാരപാലക സ്വർണപ്പാളി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ തന്ത്രി സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണറെ അറിയിച്ചിരുന്നതുമാണ്. ആവശ്യത്തിന് സമയം ലഭിച്ചിട്ടും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കകം ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ, ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്നിവർ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.

അനുമതിയില്ലാതെ ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഗുരുതര വീഴ്ചയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്‍ മേലാണ് നടപടി.

ശബരിമല ശ്രീ കോവിലിലെ രണ്ട് ദ്വാരകപാലക ശിൽപത്തിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ ഹൈക്കോടതി അനുമതിയില്ലാതെ ഇളക്കി മാറ്റിയെന്ന വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പ്രതികരണവുമായി ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. "ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലുള്ള സ്വർണ ദ്വാരപാലകരെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇളക്കി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി എന്ന രീതിയില്‍ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടു. ഈ വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നില്‍ ഇരുവശത്തും ഉള്ള ദ്വാരപാലകരുടെ മുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പു പാളികളാണ് അറ്റകുറ്റ പണികള്‍ നടത്തുന്നതിലേക്കായി കൊണ്ടുപോയത്. ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെയും, തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെയും അനുമതിയോടെയാണ് ഇത് നിർമിച്ച ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയിട്ടുള്ളത്" പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തിരുവാഭരണങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണര്‍, ശബരിമല അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസര്‍, ശബരിമല അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര്‍, ദേവസ്വം സ്‌മിത്ത്, വിജിലൻസ് പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ, ദേവസ്വം വിജിലൻസിലെ രണ്ടു പൊലീസുകാര്‍, രണ്ടു ദേവസ്വം ഗാർഡ്, ഈ പാളികളികള്‍ വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ച സ്പോൺസറുടെ പ്രതിനിധി എന്നിവര്‍ ചേർന്ന് സുരക്ഷിതമായ വാഹനത്തിലാണ് ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയിട്ടുള്ളത്.

2023 മുതല്‍ ദ്വാരപാലകരുടെയും സോപാന പടികളുടെയും വാതിലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തണമെന്ന് താന്ത്രിക നിർദേശം ഉണ്ടാകുകയും വാതിലുകളുടെ പണികള്‍ ഇതനുസരിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ബാക്കി പണികളും ദ്വാരപാലക പാളികളിലെ കീറലുകളും നിറംമങ്ങലും ഉടനടി പരിഹരിക്കണമെന്നുമുള്ള താന്ത്രിക നിർദേശം വീണ്ടും ഉണ്ടായത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയതെന്നും പ്രശാന്ത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

