പാലിയേക്കരയിൽ ടോള് പിരിക്കാൻ ഉപാധികളോടെ അനുമതി; നിരക്കു വർധനവിൽ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി
പാലിയേക്കരയിൽ തിങ്കളാഴ്ച്ച മുതൽ ടോള് പിരിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് പരിശോധന തുടരാൻ നിർദേശം. നിരക്ക് വർധനവിൽ വിശദീകരണം നൽകണം.
Published : September 19, 2025 at 2:05 PM IST
എറണാകുളം: പാലിയേക്കരയിൽ തിങ്കളാഴ്ച്ച മുതൽ ടോള് പിരിക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. അനുമതി ഉത്തരവ് തിങ്കളാഴ്ച്ച നല്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഉപാധികളോടെയാവും അനുമതി നല്കുകയെന്നും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. അനുമതിക്ക് വിധേയമായി തിങ്കളാഴ്ച മുതല് ടോള് പിരിവ് പുനരാരംഭിക്കാനാവും.
ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയും ടോള് കരാര് കമ്പനിയും നിരന്തരമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതു പ്രകാരമാണ് നടപടി. നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടാലും ഹർജിയിലെ തുടർ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്നും ഡിവിഷന് ബഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ കളക്ടര് അധ്യക്ഷനായ താത്കാലിക മോണിറ്ററിങ് മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി കൃത്യമായ ഇടവേളകളില് പരിശോധന തുടരണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്ദേശം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
300 ലേറെ പേർ ടോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചെന്നുമായിരുന്നു എൻഎച്ച്എഐയും കമ്പനിയും അറിയിച്ചത്.ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞതിനിടയിൽ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച കാര്യം ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു.
വാർഷിക വർധനയാണെന്നായിരുന്നു ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ മറുപടി. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബഞ്ച് ഇക്കാര്യത്തിലും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു മാസത്തിലേറെയായി പാലിയേക്കരയിൽ ടോൾ പിരിവ് ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 6-നായിരുന്നു നാലാഴ്ചത്തേക്ക് ടോള് നിർത്തിവച്ചുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
മണ്ണുത്തി-ഇടപ്പള്ളി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെ തുടർന്നാണ് തൃശൂർ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവച്ച് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിടുന്നത്. കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ഷാജി കോടങ്കണ്ടത് ഉള്പ്പെടെ സമർപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം ഹർജികളിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നടപടി. മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന യാത്രാദുരിതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
പുതുക്കാട്, പേരാമ്പ്ര, മുരിങ്ങൂർ, കൊരട്ടി, ചിറങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിപ്പാത നിർമാണം നടക്കുന്നതിനാലാണ് കനത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അറിയിച്ചെങ്കിലും, നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ടോൾ പിരിവ് തുടരുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ റൂട്ടിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കും (NHAI) ഹൈക്കോടതി നിർദേശവും നൽകിയിരുന്നു.
ഇടപ്പള്ളി -മണ്ണുത്തി റോഡിൽ നടക്കുന്നത് അറ്റകുറ്റപ്പണിയല്ല, മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് ഹർജി പരിഗണിക്കവേ കോടതി പരിഹാസമുയർത്തി. റോഡ് മോശമാണെങ്കില് ടോള് പിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ നാഷണല് ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും (എന്എച്ച്എഐ) ടോള് പിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനവും സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇത് തള്ളി. റോഡില് കിടക്കാനാണെങ്കില് ടോള് വേണ്ടെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ശരിവെച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരാമർശം.
സുഗമമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാന് എന്എച്ച്എഐക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് തടസങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോള് അവരില് നിന്ന് പണം പിരിക്കാന് കഴിയില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ച ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തെ സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. 12 മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട ഗതാഗത കരുക്കും ഇതിനിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെയും സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഉപാധികളോടെയാണ് അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: കോച്ചിങ്ങിന്റേയും എന്ട്രന്സിന്റേയും തലവേദന എന്തിന്? ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇല്ലാതെ ഐഐടി സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട്