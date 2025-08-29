ETV Bharat / state

ന്യൂനമർദ്ദം ദുർബലം, ചക്രവാതചുഴിക്കൊപ്പം ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും സജീവം; ശക്തമായ മഴ തുടരും, തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ രാത്രി മഴയ്ക്ക് സാധ്യത - RAIN ALERT

മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂനമർദം കാരണം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

RAIN UPDATE Rain Alert Weather Heavy Rain
Rain Alert (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 29, 2025 at 3:14 PM IST

2 Min Read

കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ദുർബലമായെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചക്രവാതചുഴിയും കേരളം വരെ നീളുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും കാരണം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. നാളെ കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

തുടർന്നു മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂനമർദം കാരണം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴക്കാണ് സാധ്യതയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രിക്കും പുലർച്ചെയ്ക്കും മഴയ്ക്കു സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നേരത്തെ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് ആയിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും അത് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് ആയി മാറി. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ന്യൂന മർദ്ദം കാരണം ഓണത്തിനും മഴ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് മലയാളികൾ. സെപ്റ്റംബർ 3,4 തീയതികളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതിനിടെ നൂറു ദിവസത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് കക്കയത്ത് 6046 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്.

വടക്കൻ ജില്ല കളിലെ നദികളിൽ പ്രളയ സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപകടകരമായ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പുയരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ് നദികളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ നദികളുടെ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
കാസർകോട്

നീലേശ്വരം (ചയ്യം റിവർ സ്റ്റേഷൻ), മൊഗ്രാൽ (മധുർ സ്റ്റേഷൻ)

യെല്ലോ അലർട്ട്

കണ്ണൂർ: പെരുമ്പ (കൈതപ്രം റിവർ സ്റ്റേഷൻ), കുപ്പം (മങ്കര റിവർ സ്റ്റേഷൻ)

കാസർകോട്: കരിയങ്കോട് (ഭീമനടി സ്റ്റേഷൻ), ഷിറിയ (പുത്തുഗെ സ്റ്റേഷൻ)

യാതൊരു കാരണവശാലും നദികളിൽ ഇറങ്ങാനോ നദി മുറിച്ചു കടക്കാനോ പാടില്ല. തീരത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം പ്രളയ സാധ്യതയുള്ളയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കനത്ത മഴത്തുടര്‍ന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ താമരശേരി ചുരത്തില്‍ ഒരുഭാഗത്തുകൂടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുത്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി എൻജിനീയർമാരും മണ്ണുപരിശോധന വിഭാഗവും ജിയോളജിസ്റ്റുകളും പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകട മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഇതിലില്ല. ചില പരിശോധനകൾ കൂടി വേണം. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്ത് സജീവമായുണ്ട്. ഭാരവാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിടാനാവില്ല. ഭാരവും ഗതാഗത തടസ്സവും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വിടാത്തത്. കാലാവസ്ഥയും സുരക്ഷയും നോക്കി ഭാരവാഹനങ്ങളും കടത്തിവിടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ല കളക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കി.

കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ദുർബലമായെങ്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചക്രവാതചുഴിയും കേരളം വരെ നീളുന്ന ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും കാരണം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. നാളെ കൂടി മഴ തുടരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

തുടർന്നു മൂന്നു ദിവസത്തിന് ശേഷം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂനമർദം കാരണം കേരളത്തിൽ വീണ്ടും മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവി നീത കെ ഗോപാൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പരക്കെ മഴക്കാണ് സാധ്യതയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് രാത്രിക്കും പുലർച്ചെയ്ക്കും മഴയ്ക്കു സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ നേരത്തെ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് ആയിരുന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും അത് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് ആയി മാറി. കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ന്യൂന മർദ്ദം കാരണം ഓണത്തിനും മഴ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് മലയാളികൾ. സെപ്റ്റംബർ 3,4 തീയതികളിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പങ്കുവെയ്ക്കുന്നത്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യമായ ചിത്രം വ്യക്തമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതിനിടെ നൂറു ദിവസത്തിനിടെ കോഴിക്കോട് കക്കയത്ത് 6046 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്.

വടക്കൻ ജില്ല കളിലെ നദികളിൽ പ്രളയ സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപകടകരമായ രീതിയിൽ ജലനിരപ്പുയരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ് നദികളിൽ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ നദികളുടെ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
കാസർകോട്

നീലേശ്വരം (ചയ്യം റിവർ സ്റ്റേഷൻ), മൊഗ്രാൽ (മധുർ സ്റ്റേഷൻ)

യെല്ലോ അലർട്ട്

കണ്ണൂർ: പെരുമ്പ (കൈതപ്രം റിവർ സ്റ്റേഷൻ), കുപ്പം (മങ്കര റിവർ സ്റ്റേഷൻ)

കാസർകോട്: കരിയങ്കോട് (ഭീമനടി സ്റ്റേഷൻ), ഷിറിയ (പുത്തുഗെ സ്റ്റേഷൻ)

യാതൊരു കാരണവശാലും നദികളിൽ ഇറങ്ങാനോ നദി മുറിച്ചു കടക്കാനോ പാടില്ല. തീരത്തോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അധികൃതരുടെ നിർദേശാനുസരണം പ്രളയ സാധ്യതയുള്ളയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവണമെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, കനത്ത മഴത്തുടര്‍ന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ താമരശേരി ചുരത്തില്‍ ഒരുഭാഗത്തുകൂടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുത്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി എൻജിനീയർമാരും മണ്ണുപരിശോധന വിഭാഗവും ജിയോളജിസ്റ്റുകളും പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകട മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഇതിലില്ല. ചില പരിശോധനകൾ കൂടി വേണം. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്ത് സജീവമായുണ്ട്. ഭാരവാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിടാനാവില്ല. ഭാരവും ഗതാഗത തടസ്സവും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വിടാത്തത്. കാലാവസ്ഥയും സുരക്ഷയും നോക്കി ഭാരവാഹനങ്ങളും കടത്തിവിടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ല കളക്‌ടർ വ്യക്തമാക്കി.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIN UPDATERAIN ALERTWEATHERHEAVY RAINRAIN ALERT

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

97% വരെ മരണനിരക്ക്: അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം വർധിക്കുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൂടി രോഗം; ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.