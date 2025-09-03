ETV Bharat / state

ന്യൂന മർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി; വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴ, തിരുവോണത്തിന് ശക്തി കുറഞ്ഞേക്കും - KERALA RAIN UPDATE

ഇന്ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ആദ്യം മഞ്ഞ അലർട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ അത് ഓറഞ്ച് അലർട്ടായി മാറി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്

Published : September 3, 2025 at 2:06 PM IST

കാസർകോട്: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറിയതിനെത്തുടർന്ന് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു. ഇന്നും നാളെയും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ന്യൂന മർദ്ദം ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറിയത്. ഇത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒഡീഷ തീരം കടന്ന് ജാർഖണ്ഡിലേക്ക് നീങ്ങും. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞേക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇന്ന് കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ആദ്യം മഞ്ഞ അലർട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ അത് ഓറഞ്ച് അലർട്ടായി മാറി. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്രാട ദിവസമായ നാളെയും മഴ ശക്തമായി തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കണ്ണൂർ, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ നാളെ മഞ്ഞ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, തിരുവോണ ദിവസമായ മറ്റന്നാൾ നിലവിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

റെക്കോർഡ് മഴ

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ആറളത്താണ്. 13 സെൻ്റിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കണ്ണൂരിലെ ചെമ്പേരിയിൽ 12 സെൻ്റിമീറ്ററും, കണ്ണൂർ അയ്യൻകുന്നിലും കാസർകോട് പാണത്തൂരും 8 സെൻ്റി മീറ്റർ മഴയും ലഭിച്ചു.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്

കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. കേരള - കർണാടക - ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

നാളെ സോമാലിയ, ഒമാൻ തീരങ്ങൾ, മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ, മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 45 മുതൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 65 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

തെക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരം, തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, വടക്കൻ തമിഴ്‌നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം, കൊങ്കൺ, ഗോവ തീരങ്ങൾ, മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, തെക്കു കിഴക്കൻ അറബിക്കടൽ, മാലിദ്വീപ് പ്രദേശം, തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മധ്യ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, വടക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്‌, ഒഡിഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ തീരങ്ങൾ, ശ്രീലങ്കൻ തീരം, ആൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

