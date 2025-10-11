അറബിക്കടലില് വടക്കൻ കേരളത്തിനു മുകളിൽ പുതിയ ചക്രവാത ചുഴി; കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
തുലാവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇത് അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ വടക്കു -കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്
Published : October 11, 2025 at 12:57 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 1:37 PM IST
കാസർകോട്: അറബിക്കടലിനും വടക്കൻ കേരളത്തിനും മുകളിൽ പുതിയ ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇന്ന് രാവിലെ ആണ് ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെട്ടത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടങ്ങി.
നാളെ കൂടി മഴ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ചക്രവാത ചുഴി വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനാൽ മഴ കുറയും. ശക്തമായ മഴയെത്തുടര്ന്ന് കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലക്ഷദ്വീപിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 ന് വയനാട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്,ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട 13 ന് ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട,കോട്ടയം ജില്ലകളിലും മഞ്ഞ അലര്ട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലാവർഷത്തിന്റെയും തുലാവർഷത്തിന്റെയും മഴ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് തുടരുകയാണ്. തുലാവർഷത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇത് അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ വടക്കു -കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. തുലാവർഷ മഴ ഒക്ടോബർ പകുതിയോടെ കേരളത്തിൽ എത്തുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
കേരളം ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇക്കുറി മെച്ചപ്പെട്ട തുലാമഴയ്ക്കു സാധ്യതയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിച്ച തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ആണ് കഴിഞ്ഞു പോയത്. മികച്ച തുലാ മഴ കൂടി ലഭിച്ചാൽ ജല സമ്പത്ത് കൂടും. ഒപ്പം കർഷകർക്കും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. 112% തുലാ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കനത്ത മഴയും ഇടിമിന്നലുമാണ് തുലാവർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷമായിരിക്കും എപ്പോഴും മഴ ഉണ്ടാകുക. മിന്നലും ഇടിയും വൈകുന്നേരങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തും. ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആണ് തുലാ വർഷം.
കാലവർഷം തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ ആണെങ്കിൽ തുലാ വർഷം വടക്കു കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ആണ്. വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിലാണ് ഇക്കാലത്ത് കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുക.
അതേസമയം, കേരളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് (11-10-2025) തെക്കൻ തമിഴ്നാട് തീരം, ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, അതിനോട് ചേർന്ന കന്യാകുമാരി പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 35 മുതൽ 45 കിലോമീറ്റർ വരെയും ചില അവസരങ്ങളിൽ 55 കിലോമീറ്റർ വരെയും വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം; ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ സന്നിധാനത്ത്, 18 സ്ട്രോങ് റൂമുകള് തുറന്ന് പരിശോധിക്കും