ETV Bharat / state

കനത്ത മഴ; റോഡരികിൽ നിന്ന മരം കടപുഴകി ആറ്റില്‍ പതിച്ചു - Heavy rain in Kottayam

Published : Jun 27, 2024, 8:32 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

TREE BROKE DOWN AND FELL ON RIVER ( ETV Bharat )