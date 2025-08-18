ETV Bharat / state

രണ്ട് ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴ, മൂന്ന് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട്, തൃശൂരില്‍ ഇന്നും അവധി, ഓണപ്പരീക്ഷകളടക്കം മാറ്റി - HEAVY RAIN IN TWO DISTRICTS

ഒന്‍പത് അണക്കെട്ടുകളില്‍ റെഡ് അലര്‍ട്ട്

Heavy rain in two districts (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2025 at 6:47 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 7:27 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്.

കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒൻപത് അണക്കെട്ടുകളിൽ റെ‍ഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ജാ​ഗ്രത നിർദേശവും റെ‍ഡ് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട കക്കി, മൂഴിയാർ, ഇടുക്കി മാട്ടുപ്പെട്ടി, കല്ലാർകുട്ടി, ഇരട്ടയാർ, ലോവർ പെരിയാർ, തൃശൂർ ഷോളയാർ, പെരിങ്ങൽകുത്ത്, വയനാട് ബാണാസുരസാഗർ എന്നീ ഡാമുകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളത്.

ഡാമുകളിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ നിലയിലാണ്. ബാണാസുര സാ​ഗറിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ ഇന്ന് 20 സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ ഉയർത്തിയിരുന്നു. വീണ്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ ബാണാസുര സാ​ഗറിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ വീണ്ടും ഉയർത്തി.

മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

വീണ്ടും ന്യൂ നമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിലെ മഴ സാഹചര്യം ശക്തമായി നിലനിർത്തുന്നത്. ഇത് കാരണം കൊങ്കൺ മുതൽ വടക്കൻ കേരള തീരം വരെ അറബിക്കടലിൽ ന്യുന മർദ്ദ പാത്തിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.

കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്നും എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ കളക്‌ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തൃശൂർ ജില്ലയില്‍ ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകരുതൽ നടപടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ജില്ലാ കളക്‌ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ അറിയിച്ചു. സിബിഎസ്ഇ, ഐസിഎസ്ഇ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ, മദ്രസകൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്.

എന്നാൽ റസിഡൻഷ്യൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സ്‌കൂൾതലത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമാണ്. ഇന്ന് നടക്കേണ്ട ഓണപ്പരീക്ഷയുയടക്കം മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണപ്പരീക്ഷയുടെ പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്നും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മറ്റു പരീക്ഷകള്‍ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്‍ക്കും മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്‌ടർ അറിയിച്ചു.

കേരള - കർണാടക - തീരങ്ങളിൽ ഇന്നും നാളെയും, ലക്ഷദ്വീപ് തീരത്ത് ഇന്ന് മുതൽ 20 വരെയും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂപപ്പെട്ട ന്യൂന മർദം തീരത്തേക്ക് കയറി ഛത്തീസ്‌ഗഢിന് മുകളിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പുതുതായി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടു. ഇത് ഓഗസ്റ്റ് 18 ഓടെ ന്യൂനമർദമായി മാറും. കൂടാതെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സൗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതും കേരളത്തിലെ മഴക്ക് കാരണമായെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മേധാവിയുടെ ചുമതലയുള്ള മിനി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

