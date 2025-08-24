ETV Bharat / state

കേരളത്തില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത; ഈ ജില്ലകളില്‍ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്

ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതല്‍ 28 വരെ സംസ്ഥാനത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 7 മില്ലമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 11 മില്ലിമീറ്റര്‍വരെ കനത്ത മഴ പെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു.

Representative image (getty images)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 10:51 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗത്ത് രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമര്‍ദത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്താല്‍ അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസങ്ങളില്‍ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന്, വിവിധ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടുകള്‍ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം, മണിക്കൂറില്‍ 40-60 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ചൊവ്വ , ബുധന്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല്‍ ജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ അരറിയിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതല്‍ 28 വരെ സംസ്ഥാനത്ത ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 7 മില്ലമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 11 മില്ലിമീറ്റര്‍വരെ കനത്ത മഴ പെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി അറിയിച്ചു. വടക്കന്‍, മധ്യ കേരളത്തിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മഴ ബാധിക്കുന്നത്.

ഓഗസ്റ്റ് 26 ചൊവ്വാഴ്‌ച തൃശൂര്‍, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 27 ബുധനാഴ്‌ച എറണാകുളം, തൃശൂര്‍, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസര്‍കോട് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മഴ മുന്നറിയിപ്പ് (ETV Bharat)
മഴ മുന്നറിയിപ്പ് (ETV Bharat)

ഓഗസ്റ്റ് മാസം മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനമർദമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് 13, 17 തീയതികൾ ആണ് നേരത്തെ ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടത്. സംസ്ഥാനത്ത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 13 വരെ ലഭിച്ചത് 1427.7 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ആണ്. ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ 12 ശതമാനം കുറവാണെങ്കിലും മെയ്‌ 24 മുതലുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ റെക്കോഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഈ മാസം ആദ്യം കനത്ത മഴയും ശക്തമായ കാറ്റും മൂലം കേരളത്തില്‍ വ്യാപക നാശനഷ്‌ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. മരങ്ങള്‍ കടപുഴകി വീഴകയും വീടുകള്‍ക്ക് കേടുപാടുകള്‍ സഭവിക്കുകയും നിരവധി ജില്ലകളിലെ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. കനത്ത മഴമൂലം ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നാല്‍ ദുര്‍ബലപ്രദശങ്ങളില്‍ ദുരിതാശ്വാസ ക്യമ്പുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെ, സജ്ജരായിരിക്കാന്‍ ദുരന്ത നിവാരണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അനാവശ്യ യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കനും, വെള്ളക്കെട്ടുള്ള റോഡില്‍ പോകാതിരിക്കാനും, സര്‍ക്കാര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്‍ഗ നര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാനും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മണ്‍സൂണ്‍ സജീവമായി തുടരുമ്പോള്‍ , ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപപ്പെടുന്ന ന്യൂനമര്‍ദ്ദം വരും ദിവസങ്ങളില്‍ കേരളത്തില്‍ മഴയുടെ തീവ്ര നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിക്കാന്‍ സാധ്യത.

മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് (ETV Bharat)

കേരളം, കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 26, 27 തീയതികളിൽ കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മഴയുടെ ശക്തി 28-ന് ശേഷം കുറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറില്‍ 40-60 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയില്‍ കാറ്റ് വീശാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ കടലിലെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അപടകരമാണെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. തീരദേശ നിവാസികള്‍ ജാഗ്രത നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

