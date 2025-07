ETV Bharat / state

കനത്ത മഴ; ഒഴുക്കിൽപെട്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, ഒലിച്ചുപോയ സ്‌കൂട്ടറിൽ നിന്ന് യാത്രക്കാരൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് - HEAVY RAIN WIDESPREAD DAMAGE

heavy rain problems in idukki, rivers over flowing and blue alert for several dams ( ETV Bharat )