കോഴിക്കോട്: നിപ ബാധയേറ്റ് കോമാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യപ്രവർത്തകൻ ടിറ്റോ തോമസിന് കേരള സർക്കാർ അനുവദിച്ച ധനസഹായത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കുടുംബം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും 17 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകാനാണ് മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചത്.
മംഗലാപുരം മർദ്ദാല സ്വദേശിയായ 24കാരൻ ടിറ്റോ നഴ്സിങ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് 2023 ഏപ്രിലിലാണ് കോഴിക്കോട് ഇഖ്റ ആശുപത്രിയിൽ നഴ്സായി എത്തുന്നത്. നിപ ബാധിച്ച് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 30ന് ഇഖ്റ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗിയെ പരിചരിക്കവേയാണ് ആശുപത്രിയിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സായ ടിറ്റോ തോമസിന് നിപ പിടിപെടുന്നത്.
ചലനശേഷി പോലുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ 20 മാസവും 5 ദിവസവുമായി കിടപ്പിലാണ് ടിറ്റോ. ഇദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹോദരനും ആശ്വാസമാണ് സർക്കാർ സഹായം. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം സർക്കാർ പരിഗണിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മകനെ മാറ്റി ചികിത്സ നൽകാൻ ഈ തുക കൈത്താങ്ങാവുമെന്നും പിതാവ് ടി.സി. തോമസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇഖ്റ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ടിറ്റോയെ പരിചരിക്കാനായി പിതാവ് ടി.സി. തോമസും മാതാവ് ഏലിയാമ്മയും ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. സഹോദരൻ ഷിജോ തോമസും ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു ടിറ്റോയെ പരിചരിക്കാൻ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മൂന്ന് മാസം മുൻപാണ് ഷിജോ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയത്. മർദ്ദാലയിലെ വീട് പൂട്ടിയ ഈ കർഷക കുടുംബം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആശുപത്രിയിൽ മകനൊപ്പം ചെലവഴിക്കുകയാണ്. ചികിത്സയ്ക്കായി ഭീമമായ തുകയാണ് ഇഖ്റ ആശുപത്രിയും ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതിൽ മാനേജ്മെൻ്റിനോടും പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ടെന്ന് പിതാവ് പറഞ്ഞു.
നേരത്തേ സ്വന്തമായി ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും ടിറ്റോക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട്. ട്യൂബിലൂടെ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ടിറ്റോക്ക് നൽകുന്നത്. റബർ ടാപ്പിങ് വരുമാനം കൊണ്ടായിരുന്നു ടിറ്റോയെ മംഗലാപുരത്തെ കോളജിൽ ബിഎസ്സി നഴ്സിങ്ങിന് ചേർത്തതെന്നും രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നത് അവന് ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്നും തോമസ് പറഞ്ഞു.
അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിപ പിടിപെട്ടതിന് ശേഷം രോഗമുക്തി നേടിയ ടിറ്റോ വീണ്ടും ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചെങ്കിലും 2023 ഡിസംബറിൽ ശക്തമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ആരോഗ്യനില മോശമായി. ചികിത്സ തുടരവേ ഡിസംബർ 8 മുതൽ കോമയിലാകുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പൂണെ വൈറോളജി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധയിലാണ് ലേറ്റൻ്റ് എന്സഫലൈറ്റിസ് ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
ഇത് ചിലപ്പോള് രോഗബാധിതനെ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അപസ്മാരത്തിനും കോമയ്ക്കും കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ലക്ഷണങ്ങള്ക്കനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് ഈ രോഗത്തിനു നല്കുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടിറ്റോയും അബോധാവസ്ഥയിലായി.
പ്രത്യേക മെഡിക്കല് ബോര്ഡ് രൂപീകരിച്ചാണ് ചികിത്സ തുടരുന്നത്. ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയിൽ പുരോഗതി കാണാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതിയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മയും സഹോദരനും.
മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറാൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയാണ് പ്രധാന തടസമായത്. ടിറ്റോയെ പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിക്കാൻ വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി സര്ക്കാരിൻ്റെയും സുമനസുകളുടെയും സഹായം അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു കുടുംബം. ഒടുവിൽ കേരള സർക്കാർ സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് സ്കൂള് ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന്