ഇടുക്കി: ഗോത്രവര്ഗ പഞ്ചായത്തായ ഇടമലക്കുടിയില് അഞ്ചു വയസുകാരന് പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ജില്ല ആരോഗ്യവകുപ്പ്. കൂടലാര് കുടിയില് മൂര്ത്തി-ഉഷ ദമ്പതികളുടെ മകന് കാര്ത്തികാണ് പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിമധ്യേയാണ് കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്.
കുട്ടിയെ കുടിയില് നിന്നും മഞ്ചലിൽ ചുമന്ന് ആനക്കുളത്തും പിന്നീട് വാഹനത്തില് അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിയതി വെള്ളിയാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ് അഞ്ചുവയസുകാരനായ കാര്ത്തികിന് പനി തുടങ്ങിയത്.
പനി കൂടിയതിനാൽ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. കുടിയില് നിന്നും 10 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം കാട്ടിലൂടെ കാല്നടയായി സഞ്ചരിച്ച് ആനക്കുളത്തെത്തി. ഇതിന് രണ്ട് മണിക്കൂറിലധികം സമയം വേണ്ടി വന്നു. കുട്ടിയെ തുണി മഞ്ചല് കെട്ടി ചുമന്നാണ് ഇത്രയും ദൂരം എത്തിച്ചത്.
പിന്നീട് വാഹനത്തില് കുട്ടിയെ മാങ്കുളത്തും തുടര്ന്ന് അടിമാലി താലൂക്കാശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചു. എന്നാല് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് ആയതിനെ തുടര്ന്ന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇടമലക്കുടിയില് സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇവിടെയെത്താന് കൂടലാര് കുടിയില്നിന്ന് ഏറെ സമയം കാല്നടയായി സഞ്ചരിക്കണം. മൂന്നാറില് നിന്ന് സൊസൈറ്റിക്കുടി വരെ മാത്രമാണ് റോഡ് സൗകര്യമുള്ളത്. പഞ്ചായത്തിലെ ഉള്പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കുടികളിലേക്ക് കാല് നടയാത്ര മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ആശ്രയം.
"കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് അപസ്മാരം ഉണ്ടായതും തുടർന്ന് വെള്ളം നൽകിയതുമാണ് മരണകാരണം" - ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചതായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഈശ്വരി രാജൻ പറഞ്ഞു. "ഗതാഗത സൗകര്യം ഇല്ലാത്തത് ഇടമലക്കുടിയെ സംബന്ധിച്ചു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്, തൊഴിൽ ഉറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ 2020 മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ശ്രമിക്കുന്നു, റിസർവ് വനം എന്ന പേരിൽ വനം വകുപ്പ് തടസം നിൽക്കുകയും എൻ ഒ സി നൽകുവാൻ തയാറാകാത്തതുമാണ് ഗതാഗത തടസത്തിനു പ്രധാന കാരണം" എന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ആരോപിച്ചു.
"രോഗം മൂർഛിച്ചതിനു ശേഷമേ കുടിനിവാസികൾ ചികിത്സ തേടുകയുള്ളു, ആ ഒരു പ്രവണത മാറ്റണമെന്നും പനിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി രക്ഷപെടുമായിരുന്നു, ഈ കാര്യത്തിൽ ആശ വർക്കർ ആയ കുട്ടിയുടെ അമ്മയ്ക്കും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട്" എന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് കൂട്ടിചേർത്തു.
ഇടമലക്കുടിയിലെ വഴി ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ 13 കിലോമീറ്റർ ചുമന്നാണ് മൃതദേഹം സംസ്ക്കരിക്കാനായി കൂടല്ലാർകുടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. സമാന സംഭവം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില് ആണ്ടവന് കുടിയിലും നടന്നിരുന്നു. പതിമൂന്നുകാരൻ കടുത്ത പനിയെ തുടർന്ന് ആണ്ടവന് കുടിയിൽ മരിച്ച സംഭവമാണിത്.
