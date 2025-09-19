അയ്യപ്പ സംഗമം; യാത്രാ ചെലവിന് ക്ഷേത്രഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ദേവസ്വം ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ, രാഷ്ട്രീയ സംഗമമെന്ന് ബിജെപി
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെ യാത്രാചെലവിനായി ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന ദേവസ്വം ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. നടപടി ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് കോടതി. പരിപാടിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം തുടർന്ന് ബിജെപി.
Published : September 19, 2025 at 7:54 PM IST
എറണാകുളം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി യാത്രാച്ചെലവിന് ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന മലബാർ ദേവസ്വം ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ. ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള യാത്രാച്ചെലവുകൾക്കായി, ജീവനക്കാർക്ക് ക്ഷേത്ര ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കാമെന്ന മലബാർ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്. നടപടി ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറഞ്ഞ കോടതി കടുത്ത വിമർശനമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന് നേരെ ഉന്നയിച്ചത്.
ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്ത കിനാവൂർ കിരാതേശ്വരി ക്ഷേത്രം ക്ലർക്ക് എ.വി രാമചന്ദ്രൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ്, കമ്മിഷണർ, സർക്കാർ എന്നീ എതിർകക്ഷികൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസും അയച്ചു. യാത്രാ ചെലവിനുള്ള പണം എന്തിനാണ് ക്ഷേത്ര ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകുന്നത്? എന്തിന് ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും ചോദിച്ച ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുടെ നടപടി ദൗർഭാഗ്യകരമെന്നും വിമർശിച്ചു.
ജീവനക്കാർക്ക് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കൂടി നിറവേറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് ഇത്തരം ഒരു ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നും മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിലപാടെടുത്തപ്പോൾ മറുചോദ്യമുയർത്തി ഹൈക്കോടതി അവ ഖണ്ഡിച്ചു. സ്പോൺസർമാരിലൂടെ അയ്യപ്പസംഗമം നടത്തുമെന്നല്ലേ സർക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും പറഞ്ഞത്. വരുമാനം കുറഞ്ഞ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കയ്യിട്ട് വാരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലല്ലോ എന്നും കോടതി ചോദ്യമുന്നയിച്ചു. തുടർന്ന് മലബാർ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറുടെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത ഹൈക്കോടതി ഹർജി ഒരാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി.
സ്വർണപ്പാളികൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ മൗനം കുറ്റകരം: കുമ്മനം രാജശേഖരൻ
സ്വർണപ്പാളികൾ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ മൗനം കുറ്റകരമാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതിയംഗം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. തദ്ദേശ- നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതിനാലാണ് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ഏഴു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പമ്പയിൽ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തണ്ടേ യാതൊരു ആവശ്യമില്ലെന്നും ശബരിമല വികസനത്തിനായി ഇതുവരെ ലഭിച്ചതും ചെലവഴിച്ചതുമായ ഫണ്ടിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവിരങ്ങള് പുറത്തിറക്കാൻ സർക്കാരും ബോർഡും തയ്യാറാവണമെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ശബരിമല വികസനത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും സർക്കാരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാർ അടിസ്ഥാന വികസനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 300 കോടി രൂപ ശബരിമലയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും വേണ്ടവിധം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ശബരിമലയിൽ ലഭിച്ച പണത്തെപ്പറ്റി വെളിപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറുണ്ടോ? സ്വർണപ്പാളി കാണാതായ സംഭവം അയ്യപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാക്കിയെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു.
ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കാത്തവർ ശബരി റെയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനും മുൻകൈയെടുത്തിട്ടില്ല. സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. എന്നാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് സഹകരിക്കാതെ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ശബരിമല തീർഥാടകർക്കായി ഒരു സമാന്തര റോഡിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും ഇവർക്ക് ആയിട്ടില്ല. പുണ്യം പൂങ്കാവനം പദ്ധതി നിർത്തിവച്ചവർക്ക് ക്ഷേമപ്രവർത്തനം നടത്താൻ എന്ത് ധാർമിക അവകാശമാണുള്ളത് എന്നും കുമ്മനം ചോദിച്ചു.
പമ്പയില് നടക്കുന്നത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഗമം: എം. ടി. രമേശ്
അയ്യപ്പൻ്റെ പേരില് പമ്പയില് നടക്കാന് പോകുന്നത് എല്ഡിഎഫ് രാഷ്ട്രീയ സംഗമമാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി എം. ടി. രമേശ് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പസംഗമത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്ക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനായിട്ടില്ല. അയ്യപ്പസംഗമത്തിൻ്റെ പേരില് നാടകം കളിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നത്.
ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാരും സര്ക്കാര് സ്പോൺസേര്ഡ് പരിപാടിയില് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. ഇടതുമുന്നണിക്ക് സാമ്പത്തിക സമാഹരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുറെ പണക്കാരെ വിളിച്ച് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സംഗമത്തില് പങ്കെടുക്കുന്ന സാമുദായിക സംഘടനകളും നേതാക്കളും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട തിരിച്ചറിയണം. പരിപാടിക്കായി അച്ചടിച്ച പോസ്റ്ററില് അയ്യപ്പൻ്റെ ചിത്രമോ, ശബരിമലയുടെ ചിത്രമോ വെച്ചിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പനില്ലാത്ത അയ്യപ്പസംഗമമാണ് പമ്പയിൽ നടക്കുന്നത്.
ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണ പാളിയിലെ സ്വര്ണത്തിൻ്റെ തൂക്കം കുറഞ്ഞതിനെ പറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മിണ്ടുന്നില്ല. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകള് ബോര്ഡിൻ്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ഉണ്ടായത്. മറുപടി പറയാന് ബോര്ഡും ദേവസ്വം മന്ത്രിയും തയ്യാറാവണമെന്ന് എം.ടി. രമേശ് പറഞ്ഞു.
മന്ത്രിമാര് വിദേശ യാത്രകള് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്ക് പുറത്ത് വിടാന് സര്ക്കാര് തയ്യാറാകണം. വിലക്കയറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ജി. ആര്. അനില് നിയമസഭയില് പറഞ്ഞത് പച്ചക്കള്ളമാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വിലക്കയറ്റമില്ലെന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കേരളത്തില് ജീവിക്കാന് പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. 9.4 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിലക്കയറ്റം.
ഓണക്കാലത്ത് വിലക്കയറ്റം അതി തീവ്രമായിരുന്നു. സഭയില് മന്ത്രി അനിലിൻ്റെ വിശദീകരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നതാണ്. സഭയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് മന്ത്രി ജനങ്ങളെ വിഢികളാക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു. വിലക്കയറ്റത്തെ പിടിച്ച് നിര്ത്താന് സര്ക്കാര് എന്ത് കൊണ്ട് ഇടപെടല് നടത്തുന്നില്ല.
ക്ഷീര വികസന മന്ത്രി പാലിൻ്റെ വില കൂട്ടുമെന്ന് നിയമസഭയില് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജിഎസ്ടിയില് പാല് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും ഇവിടെ പാലിൻ്റെ വില കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കോണ്ഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും സര്ക്കാരിന് രക്ഷപ്പെടാന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി. ഡി. സതീശന് പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ സേഫ്റ്റി വാല്വായി മാറി. പരാജയപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷവും ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സര്ക്കാരുമാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളതെന്നും എം. ടി. രമേശ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സംസ്ഥാന ജനറല് സെക്രട്ടറി അനൂപ് ആൻ്റണിയും വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്തു.
വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപിയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ജനവികാരം പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും എം. ടി. രമേശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില് കോര് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേര്ന്നതിന് ശേഷം മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പുകള് വിലയിരുത്തി രണ്ട് മാസത്തെ പ്രവര്ത്തന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. മോദി സര്ക്കാരിൻ്റെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകള് ജനങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നു.
ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ ജനവികാരം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പ്രതിഫലിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കാന് കോണ്ഗ്രസ് -സിപിഎം സഖ്യം അണിയറയില് രൂപപ്പെടുന്നു. തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂര് നഗരസഭകളില് അവിശുദ്ധ സഖ്യം ഉണ്ട്. പിന്വാതില് സഖ്യത്തെ ബിജെപി തുറന്നുകാട്ടും. 25 മുതല് ബിജെപി വ്യാപക ഗൃഹ സമ്പര്ക്കം നടത്തിഇരു മുന്നണികളുടെയും വികസന വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം ജനങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് എത്തിക്കുമെന്നും എം.ടി രമേശ് പറഞ്ഞു.
