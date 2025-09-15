ETV Bharat / state

ശബരിമല ദ്വാരപാലക സ്വർണപ്പാളികളിൽ അവ്യക്തതയെന്ന് കോടതി; പണി പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ സന്നിധാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശം

2019-ൽ പാളികൾ കൈമാറിയപ്പോൾ സ്വർണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും ഹൈക്കോടതി

ശബരിമല, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2025 at 2:06 PM IST

എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക പാളികളിലെ സ്വർണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. 2009-ൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് ചില രേഖകളിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 2019-ൽ പാളികൾ കൈമാറിയപ്പോൾ സ്വർണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ദ്വാരപാലക പാളികളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നിയമമനുസരിച്ച് തുടരാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. പണി പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ തന്നെ പാളികൾ സന്നിധാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

എങ്കിലും, സ്വർണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കോടതിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. സ്വർണം പൊതിയുന്നതും പൂശുന്നതും തമ്മിൽ തൂക്കത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വർണം പൊതിയാൻ കൂടുതൽ സ്വർണം ആവശ്യമാണ്. മുൻപ് എത്ര തൂക്കം സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായാൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ച സ്വർണത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നീങ്ങുകയുള്ളൂവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം, ശബരിമല ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറും സ്വർണപ്പാളി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജരും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി.

സ്ട്രോങ്ങ് റൂമിലുള്ള രണ്ട് ദ്വാരപാലക പാളികൾ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്നും ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അവ കൂടി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും കൂടുതൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനും കോടതി നിർദേശം നൽകി. കേസ് ഹൈക്കോടതി ബുധനാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയതെന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തർ എറിയുന്ന കാണിക്ക തുട്ടുകൾ വീണാണ് കേടുപാട് സംഭവിച്ചതെന്നുമായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചത്. സ്വർണപ്പാളിയിൽ മങ്ങലും കുത്തുകളും കാൽ ഭാഗത്ത്‌ പൊട്ടലും ഉണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സ്വർണപ്പാളി ചെന്നൈയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കേടുപാടുകൾ തന്ത്രിയുടെ അടക്കം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞു.

ഇതേ തുടർന്നാണ് സ്പോൺസറുടെ ചെലവിൽ സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒൻപതാം തീയതി തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചു, പാളികൾ പലതും ഉരുക്കിയതിനാൽ ഉടൻ തിരികെയെത്തിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

2023 മുതല്‍ ദ്വാരപാലകരുടെയും സോപാന പടികളുടെയും വാതിലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ നടത്തണമെന്ന് താന്ത്രിക നിർദേശം ഉണ്ടാകുകയും വാതിലുകളുടെ പണികള്‍ ഇതനുസരിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ബാക്കി പണികളും ദ്വാരപാലക പാളികളിലെ കീറലുകളും നിറംമങ്ങലും ഉടനടി പരിഹരിക്കണമെന്നുമുള്ള താന്ത്രിക നിർദേശം വീണ്ടും ഉണ്ടായത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയതെന്നും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

