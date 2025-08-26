ETV Bharat / state

"അജിത് കുമാറിനെതിരെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് എന്തുകാര്യം?" വിജിലൻസ് വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി - ADGP AJITH KUMAR ASSETS CASE

വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിയമ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി അജിത് കുമാറിൻ്റെ ഹർജി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി

ADGP AJITH KUMAR CASE POLICE OFFICER LEGAL CHALLENGE ADGP ASSETS CASE APPEAL എഡിജിപി അജിത്ത് കുമാർ
ADGP Ajith Kumars disproportionate assets case wrong; seeks reply from Vigilance (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 2:07 PM IST

എറണാകുളം: എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത് കുമാറിനെതിരായ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ കീഴുദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷണം നടത്തിയത് തെറ്റെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിക്കെതിരെ രജിസ്ട്രാർ അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് സിംഗിൾ ബഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഒരു മേലുദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ കേസ് കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്‍ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്തുകാര്യമെന്നാണ് വിജിലന്‍സിനോട് കോടതി ചോദിച്ചത്. അന്വേഷണം വേണമെന്ന കീഴ്‌ക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ അജിത് കുമാർ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസിനോട് മറുപടി തേടി.

വിജിലൻസ് സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയാണോ അന്വേഷണം നടന്നതെന്ന കാര്യം വിശദീകരിക്കണം. വിജിലൻസിൻ്റെ മറുപടി കിട്ടിയ ശേഷം സ്റ്റേ കാര്യത്തിൽ നാളെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു.

വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിയമ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി അജിത് കുമാറിൻ്റെ ഹർജി നാളത്തേക്ക് മാറ്റി. പ്രോസിക്യൂഷന്‍ അനുമതിയില്ലാതെ കേസെടുത്ത വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ നടപടിയില്‍ വീഴ്‌ചയെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ തനിക്കനുകൂലമായി വിജിലൻസ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കിയ കീഴ്‌ക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് എ.ഡി.ജി.പി എം.ആർ. അജിത് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

വിജിലൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയാണ് കോടതിയുടെ നടപടിയെന്നാണ് വാദം. ഒരു എംഎൽഎ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ പൊതു ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരാതിയായി കോടതിയിൽ എത്തിയത്. പരാതിക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യമായ മറ്റ് തെളിവുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അജിത് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അജിത് കുമാറിനെതിരെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.

നേരത്തെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള വിജിലൻസ് കോടതി വിധി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എംആർ അജിത് കുമാർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. അജിത് കുമാറിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കേസ് നിലനിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ്‌ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാതെയാണ് കീഴ്‌ക്കോടതിയുടെ നടപടിയെന്നായിരുന്നു അജിത് കുമാറിൻ്റെ വാദം.

പിവി അൻവർ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സർക്കാർ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അജിത്തിൻ്റെ വരുമാനവും സ്വത്തും തമ്മിൽ ആനുപാതികമാണോ എന്ന് വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചില്ലെന്നും കീഴ്‌ക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആഡംബര വീട് ഉൾപ്പെടെ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ചതാണെന്നാണ് അജിത് കുമാറിനെതിരെയുള്ള കേസ്.

അജിത് കുമാറിന് എതിരെയുള്ള ആരോപണം

2018-ലാണ് അജിത് കുമാറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളുമായി പി വി അൻവർ രംഗത്തുവന്നത്. ഐപിഎസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അജിത് വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദനം നടത്തി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അൻവർ പരാതി നൽകി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിജിലൻസ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി. ഇതിനുശേഷം വിജിലൻസ് അജിത് കുമാറിന് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

