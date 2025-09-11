'ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താം, നിര്ദേശങ്ങള് കര്ശനമായും പാലിക്കണം': ഹൈക്കോടതി
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് അനുമതി നല്കി ഹൈക്കോടതി. അനുമതി നല്കിയത് ഉപാധികളോടെ. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണെന്നും കോടതിയുടെ ചോദ്യം.
Published : September 11, 2025 at 4:27 PM IST
എറണാകുളം: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ഉപാധികളോടെ അനുമതി നൽകി ഹൈക്കോടതി. ശബരിമലയുടെ പവിത്രതയെ ബാധിക്കരുതെന്നും പമ്പയുടെ പരിശുദ്ധി കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം സംഗമം നടത്താനെന്നും ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. പ്രകൃതിക്ക് ഹാനികരമായതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും കോടതിയുടെ നിർദേശമുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ച് വേണം സംഗമം നടത്താനെന്നും ഭക്തരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
പ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷയോ പരിഗണനയോ പാടില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. സ്പോൺസർഷിപ്പ് സംഭാവനകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും പരിപാടിയെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടും അയ്യപ്പ സംഗമം കഴിഞ്ഞ് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർക്ക് നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ മുഖേന ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി പരിശോധിക്കുമെന്നും ഉത്തരവില് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നാല് ഹർജികളാണ് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് തീർപ്പാക്കിയത്. മതേതര നിലപാട് ഉന്നയിച്ച് അധികാരത്തിലേറിയ കേരള സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നായിരുന്നു വാദം. ശബരിമലയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദേവസ്വം ബോർഡാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സർക്കാർ വാദം.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ പങ്ക് എന്താണെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. സംഗമത്തിന് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ ബിജെപി രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ശബരിമലയിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും നടത്താൻ പോകുന്നത് അയ്യപ്പഭക്ത സംഗമമല്ല, മറിച്ച് വ്യവസായ സംഗമമാണെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നിർവാഹ സമിതി അംഗം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. മതേതര സർക്കാരിന് ധാർമികമായി ഇത്തരം സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്നും ശബരിമല ക്ഷേത്രം സർക്കാരിൻ്റേതല്ലെന്നും കുമ്മനം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സെപ്റ്റംബർ 20ന് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം: സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പാ തീരത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ അറിയിച്ചത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 3000 പ്രതിനിധികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത്.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
- ശബരിമലയുടെ വികസനം: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
- ആചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം: ശബരിമലയിലെ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ ആലോചിക്കും.
- തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ: ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും.
