ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കേസ്; ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും
ഇന്നലെയാണ് ശബരിമലയില് നിന്നും കാണാതായ പീഠം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവീട്ടില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.
Published : September 29, 2025 at 8:26 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണപ്പാളി കേസ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബര് 29) വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. സ്വര്ണ പാളിയില് ഭാരക്കുറവുണ്ടായത് അടക്കം ദേവസ്വത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഇന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കും. മാത്രമല്ല ദ്വാരപാലക ശില്പ്പങ്ങളുടെ രണ്ട് പീഠങ്ങളുടെയും സ്പെയര് സ്പോണ്സറുടെ ബന്ധുവില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വിവരവും കോടതിയില് അറിയിക്കും. ജസ്റ്റിസുമാരായ കെവി ജയകുമാര്, രാജ വിജയരാഘവന് എന്നിവര് ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിക്കുക.
ദ്വാരപാലക പീഠം കണ്ടെത്തി: ഇന്നലെയാണ് (സെപ്റ്റംബര് 28) ശബരിമലയില് നിന്നും കാണാതായ പീഠം കണ്ടെത്തിയത്. പരാതി നല്കിയ സ്പോണ്സറുടെ ബന്ധുവീട്ടില് നിന്നുമാണ് ദേവസ്വം വിജിലന്സ് പീഠം കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ 13നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പീഠം മാറ്റിയത്.
ജോലിക്കാരനായ വാസുദേവന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു ആദ്യം പീഠം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് വിഷയത്തില് കോടതി ഇടപെട്ടതോടെ വാസുദേവന് പീഠം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് തിരികെ നല്കി. 2021 മുതല് ഇത് വാസുദേവന്റെ വീട്ടിലെ സ്വീകരണമുറിയില് ഉണ്ടായിരുന്നു. പരാതിക്കാരന്റെ ബന്ധുവിട്ടീല് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ സ്വര്ണ പീഠം ഇന്നലെ തലസ്ഥാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ പരാതി: സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദമുയർന്നപ്പോഴാണ് സ്പോൺസർ കൂടിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾക്കൊപ്പം നൽകിയ സ്വർണം പൂശിയ പീഠങ്ങൾക്ക് അളവ് ശരിയാകാത്തതിനാൽ സ്ഥാപിച്ചില്ലെന്നും അത് തിരികെ നൽകിയില്ലെന്നും എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു പോറ്റിയുടെ പരാതി. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ദേവസ്വം വിജിലൻസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്.
വീഴ്ച്ചയുണ്ടായെന്ന് ഹൈക്കോടതി: ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണപ്പാളിയിലുണ്ടായ തൂക്ക വ്യത്യാസം ഭരണപരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2019ല് സ്വര്ണപ്പാളി തിരികെയെത്തിക്കുമ്പോള് മഹസറില് തൂക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഇത് ക്ഷേത്ര സമിതിയില് നിന്നും ഉണ്ടാകാന് പാടില്ലാത്ത വീഴ്ചയാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞതെങ്ങനെ?: നേരത്തെ ഹര്ജി പരിഗണിച്ച കോടതി വിശദ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരകപാലക ശില്പം പൊതിഞ്ഞിരുന്ന സ്വര്ണപ്പാളികളുടെ ഭാരം 5 കിലോ കുറഞ്ഞതെങ്ങനെയെന്നാണ് കോടതി പ്രധാനമായും ചോദിച്ചത്. കേസില് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ എസ്പി റാങ്കിലുള്ള ചീഫ് വിജിലന്സ് ഓഫിസര്ക്കാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.
