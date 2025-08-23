തൃശൂര്: ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്ര കുളത്തില് റീല്സ് ചിത്രീകരിച്ച ഫാഷന് ഇന്ഫ്ലുളന്സറും റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ മത്സരാര്ത്ഥിയുമായിരുന്ന ജാസ്മിന് ജാഫറിനെതിരെ പരാതി. ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ഒ. ബി അരുണ്കുമാറാണ് ടെമ്പിള് പൊലീസില് പരാതി നല്കിയത്. ടെമ്പിള് പൊലീസിന് നല്കിയ പരാതി പിന്നീട് കോടതിക്ക് കൈമാറി. കോടതി വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ നടപ്പുരയിലും റീല്സ് എടുത്തെന്നാണ് പരാതി.
മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെ ക്ഷേത്രക്കുളത്തില് വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കര്ശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം അഹിന്ദുക്കള്ക്ക് ക്ഷേത്രകുളത്തില് ഇറങ്ങാന് അനുമതിയില്ല. എന്നാല് യുവതി ക്ഷേത്രകുളത്തില് ഇറങ്ങി കാല്കഴുകുന്നതും നടപ്പുരയിലുമാണ് റീല്സ് ചിത്രീകരിച്ചത്.
ജാസ്മിന് ജാഫര് എന്ന ഇന്സ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് റീല്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. റീല്സ് ചര്ച്ചയായതോടെ അക്കൗണ്ടില് നിന്ന് ഈ റില്സ് ഒഴിവാക്കുകയും യുവതി മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാസ്മിന് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്
"എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര്ക്കും മറ്റുള്ളര്ക്കും ഞാന് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയതായി മനസിലാക്കുന്നു. ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാന് വേണ്ടിയോ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ചെയ്തതല്ല. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാ തെറ്റിന് ഞാന് എല്ലാവരോടും ആത്മാര്ത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു", എന്നാണ് ജാസ്മിന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചത്.
മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തലും, കലാപാഹ്വാനം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നടപടിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സമാനമായ രീതിയില് ക്ഷേത്രത്തില് എത്തി ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തുകയും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്ത കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്കെതിരെയും ദേവസ്വം പരാതി നല്കുകയും കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
