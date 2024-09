അമിത വേഗതയിലെത്തിയ കാർ ബൈക്കിടിച്ച് തെറിപ്പിച്ചു; കാറില്‍ തോക്കും മദ്യക്കുപ്പികളും - Mukkam Road Accident

'ഒരു രാജ്യം, ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്' ജനാധിപത്യ ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും; ഛത്തീസ്‌ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്‌ണു ദേവ് സായ് - CM SAI ON ONE NATION ONE ELECTION