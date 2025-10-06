കുട്ടികളുടെ ചുമ മരുന്നുകൾക്ക് മാർഗരേഖ വരുന്നു; റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മൂന്നംഗ സമിതി, പഴയ കുറിപ്പടിയില് മരുന്ന് നൽകരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി
Published : October 6, 2025 at 3:14 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിവരുന്ന ചുമമരുന്നുകളുടെ (കഫ് സിറപ്പുകളുടെ) സുരക്ഷയും ഉപയോഗരീതിയും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി മൂന്ന് അംഗ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ, ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നോഡൽ ഓഫീസർ, ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് (IAP) സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലുള്ളത്.
സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ ചുമമരുന്നുകൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക മാർഗരേഖ തയാറാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കും. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ അംഗീകൃത കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെ മരുന്ന് നൽകാൻ പാടില്ലെന്നും പഴയ കുറിപ്പടി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടികൾക്കുള്ള മരുന്നുകളുടെ ഡോസ് തൂക്കത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർണയിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് മറ്റൊരു കുഞ്ഞിന് നൽകുന്നത് അപകടകരമാകാമെന്ന് മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർക്ക് കർശന നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയതായും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.
ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ, കഫ് സിറപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികളിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങളിലെ ആശങ്ക നീക്കാനും ശരിയായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും വിപുലമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.
കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കാനും, ഐഎപിയുടെയും പീഡിയാട്രിഷ്യൻമാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ ഡോക്ടർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.
അതേസമയം, കോള്ഡ്രിഫ് (Coldrif) സിറപ്പിൻ്റെ എസ്.ആർ.13 ബാച്ചിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന്, കേരളത്തിൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ വിൽപ്പന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചതായി മന്ത്രി അറിയിച്ചു. തമിഴ്നാട്, ഒഡിഷ, മധ്യപ്രദേശ്, പോണ്ടിച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ആ ബാച്ച് വിതരണം നടന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ കഫ് സിറപ്പിലും പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ എട്ട് വിതരണക്കാരാണ് കോള്ഡ്രിഫ് മരുന്നിൻ്റെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും നടത്തുന്നത്. ഇവരുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, എൻ.എച്ച്.എം. സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ, ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർ, ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നോഡൽ ഓഫീസർ, ഐ.എ.പി. പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ചുമ സിറപ്പുകൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം
സെൻട്രൽ ഡിജിഎച്ച്എസിൻ്റെ (DGHS) നിർദേശപ്രകാരം കുട്ടികൾക്കുള്ള ചുമ സിറപ്പുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത്. അഥവാ അത്തരത്തിൽ കുറിപ്പടി വന്നാലും മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ചുമ സിറപ്പ് നൽകരുതെന്നും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമ സിറപ്പ് നൽകുന്നെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സംസ്ഥാനത്തെ ചുമ മരുന്നുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൾഡ്രിഫ് സിറപ്പിൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം മറ്റ് ചുമ സിറപ്പുകളുടേയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിൽ ചുമ മരുന്നുകൾ നിർമിക്കുന്ന അഞ്ച് കമ്പനികളുടെ മരുന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നടത്താനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ആൻ്റിബയോട്ടിക് അമിതോപയോഗം കുറച്ചു
അതേസസമയം ആന്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം (Overuse of Antibiotics) തടയുന്നതിന് രാജ്യത്ത് ആദ്യ ബ്ലോക്ക്തല ആന്റി മൈക്രോബിയല് റസിസ്റ്റന്സ് കമ്മിറ്റികള്ക്കുള്ള എസ്ഒപി പുറത്തിറക്കിയത് കേരളം ആയിരുന്നു. ബ്ലോക്ക്തല എഎംആര് കമ്മിറ്റികളുടെ (IMR Committees) രൂപീകരണം, ലക്ഷ്യങ്ങള്, പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, നിരീക്ഷണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സമഗ്ര മാര്ഗരേഖയായിരുന്നു ഇത് (Standard Operating Procedure). ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി ഇല്ലാതെയുള്ള ആൻ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗം 2024ല് പൂര്ണമായും നിര്ത്തലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഓപ്പറേഷൻ അമൃത് എന്ന പദ്ധതി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായി കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഫാര്മസികള് ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകള് വില്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടാല് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് വിവരം നല്കാം. ഡ്രഗ്സ് കണ്ട്രോളര് നിയോഗിക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ക്വാഡും ഈ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകള് വില്ക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങള് കൃത്യമായി ഫാര്മസികള് സൂക്ഷിക്കുകയും 'ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകള് വില്ക്കുന്നതല്ല' എന്ന പോസ്റ്റര് സ്ഥാപനത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ആൻ്റിബ യോട്ടിക്കുകള് നല്കുന്ന ഫാര്മസികള്ക്കും മെഡിക്കല് സ്റ്റോറുകള്ക്കുമെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകള് അനാവശ്യമായി കുറിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവബോധവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകുന്നുണ്ട്.
ഈ പദ്ധതികളെ തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ആൻ്റി ബയോട്ടിക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തില് 20 മുതല് 30 ശതമാനം വരെ കുറവ് ഉണ്ടായതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളുടെ അശാസ്ത്രീയമായ ഉപയോഗം കാരണം 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്ത് ഒരു കോടി ആളുകള് ആൻ്റിമൈക്രോബിയല് റെസിസ്റ്റന്സ് കൊണ്ട് മരണമടയും എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതു മുന്നിര്ത്തിയാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തി വരുന്നത്.
