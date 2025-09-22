ETV Bharat / state

ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളിലെ വൻ ഇളവ് പ്രാബല്യത്തില്‍; ആരോഗ്യമേഖല വലിയ ആശ്വാസത്തില്‍, അറിയാം വില കുറയുന്ന പ്രധാന മരുന്നുകളേതെന്ന്

33 ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കാൻസർ, അപൂർവ്വ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

GST Relief For Medicines (AI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 3:23 PM IST

കോഴിക്കോട്: മരുന്നുകൾക്കും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വൻ ഇളവ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതോടെ രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്. 33 ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ കാൻസർ, അപൂർവ്വ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

12% ജിഎസ്‌ടി ഈടാക്കിയിരുന്ന 90% മരുന്നുകളുടെ നികുതി 5% ആയി കുറച്ചു. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ 7% കുറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപഭോക്താവിന് 6.25% വരെയായിരിക്കും നേരിട്ട് ലഭിക്കുക.

GST Relief For Medicines (ETV Bharat)

10% മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും 18% ജിഎസ്‌ടിയിൽ നിന്ന് 5% ആയി താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോമീറ്ററുകൾ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റുകൾ, മെഡിക്കൽ ഓക്സിജൻ, തെർമോമീറ്ററുകൾ, ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണങ്ങൾ, ഡെന്റൽ, വെറ്റിനറി ഉപകരണങ്ങൾ, കറക്റ്റീവ് ഗോഗിൾസ്, കണ്ണടകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കുറയും. ആയുർവേദ, യുനാനി, ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾക്കും 12% ൽ നിന്ന് 5% ആയി ജിഎസ്‌ടി താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ ഉടൻ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിപണിയിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എൻ.പി.പി.എ മൂന്ന് മാസത്തെ猶ക്കാലം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാപാരികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ മുന്നോട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്.

പഴയ നിരക്കിൽ നൽകിയ ജിഎസ്‌ടി ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രഡിറ്റ് മുഴുവൻ വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ അംഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഓൾ കേരള കെമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രഗ്ഗിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ (എ.കെ.സി.ഡി.എ) സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് കെ.ടി. രഞ്ജിത്ത് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രഡിറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നതു കൊണ്ട് വ്യാപാരികളുടെ വര്‍ക്കിങ്ങ് ക്യാപിറ്റലിലെ ചെറിയ രീതിയില്‍ ബാധിച്ചേക്കാം. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ 2025 ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ വാങ്ങിയ തുകയുടെ 1% അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകും. പരിവർത്തന കാലത്ത് വിതരണക്കാർക്ക് 30 ദിവസം വരെ വിപുലീകൃത ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

GST Relief For Medicines (ETV Bharat)

"കാൻസർ, അപൂർവ്വ രോഗങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്."- ആൽഫ ഏജൻസീസിലെ റിയാസ് ടി.പി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വ്യാപാരികൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ നേരിയ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്‍ 2025 ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 21 വരെ നടന്ന വാങ്ങലുകൾക്ക് 1% അഡീഷണൽ ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകാനും 30 ദിവസത്തേക്ക് വിപുലീകൃത ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യമൊരുക്കാനും നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

GST Relief For Medicines (ETV Bharat)

ജി.എസ്.ടി ഒഴിവാക്കിയ പ്രധാന മരുന്നുകൾ:

അഗൽസിഡേസ് ബീറ്റ (Agalsidase Beta)

ഇമിഗ്ലൂസെറേസ് (Imiglucerase)

എപ്റ്റാക്കോഗ് ആൽഫ ആക്ടിവേറ്റഡ് (Eptacog alfa activated)

ഓനാസെംനോജീൻ അബെപാർവോവെക് (Onasemnogene abeparvovec)

അസ്കിമിനിബ് (Asciminib)

മെപോലിസുമാബ് (Mepolizumab)

ഡാരറ്റുമുമാബ് (Daratumumab)

അമിവന്താമാബ് (Amivantamab)

അലക്ടിനിബ് (Alectinib)

റിസ്ഡിപ്ലാം (Risdiplam)

വെലാഗ്ലൂസെറേസ് ആൽഫ (Velaglucerase Alpha)

ഇൻക്ലിസിറാൻ (Inclisiran)

സിസ്റ്റാമൈൻ ബിറ്റാർട്രേറ്റ് (Cystamine Bitartrate)

ആകെ 33 ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്കാണ് ജിഎസ്‌ടി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയത്. മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും വില കുറഞ്ഞതിലൂടെ രോഗികളുടെ ചികിത്സാചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയും എന്നതാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

