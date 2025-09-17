ജിഎസ്ടി മാറ്റം: കാര് ബുക്കിങ്ങില് കുതിപ്പ്, ഇഎംഐയും ഇൻഷുറൻസും കുറയും; പഴയ കാര് വിപണിക്കും സ്പെയര് പാര്ട്സ് മേഖലയ്ക്കും തിരിച്ചടി
പുതിയ കാറുകൾക്ക് വില കുറയുമ്പോൾ, ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം മുടക്കാൻ ആളുകൾ മടിക്കുമെന്ന് കൊയിലാണ്ടിയിലെ കാർ എൻ കെയർ ഉടമ ദേവാനന്ദ്
Published : September 17, 2025 at 3:57 PM IST
കോഴിക്കോട്: കാറുകൾക്കുള്ള പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ, പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് വില കുറയുമെന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസമാകും. എന്നാൽ, ഈ മാറ്റം പഴയ കാറുകളുടെ വിപണിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പുതിയ കാറുകൾക്ക് വില കുറയുമ്പോൾ, ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പണം മുടക്കാൻ ആളുകൾ മടിക്കുമെന്നാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ കാർ എൻ കെയർ ഉടമ ദേവാനന്ദ് പറയുന്നത്. ഇത് പഴയ കാർ ഉടമകൾക്ക് അത്ര നല്ല വാർത്തയല്ല.
പഴയ കാറുകൾക്ക് ഉയർന്ന ജിഎസ്ടി
ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഡീലർമാർ പഴയ കാറുകൾ വിൽക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ജിഎസ്ടി ബാധകമാണ്. വിൽപനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിന് മേലാണ് ഈ നികുതി ഈടാക്കുന്നത്. 2025 ജനുവരി 16 മുതൽ പഴയ കാറുകളുടെ ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 18 ശതമാനം ആയി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് പഴയ കാറുകളുടെ വില കൂട്ടാന് കാരണമായി. പുതിയ കാറുകൾക്ക് നികുതി കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പഴയ കാറുകളുടെ വിൽപനയ്ക്ക് പുതിയ നികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ, ഈ മാറ്റങ്ങൾ പഴയ കാർ വിപണിയെ പരോക്ഷമായി സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
റീസെയിൽ വാല്യുവിനെ ബാധിക്കുമോ?
മാരുതി 800, മാരുതി സ്വിഫ്റ്റ്, ടൊയോട്ട ഇന്നോവ തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന റീസെയിൽ വാല്യു ഉള്ള ചില കാറുകൾക്ക് ഈ വിലയിടിവ് ബാധകമാകില്ലെന്ന് ദേവാനന്ദ് പറയുന്നു. അത്തരം കാറുകൾക്ക് വിപണിയിൽ എപ്പോഴും ആവശ്യക്കാരുണ്ടാകും. എന്നാൽ മറ്റു മിക്ക കമ്പനികളുടെയും പഴയ കാറുകളെ പുതിയ ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
സർക്കാർ ലക്ഷ്യം
പുതിയ കാറുകളുടെ വില കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പുതിയവ വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നൊരു തന്ത്രവും സർക്കാരിനുണ്ടെന്ന് ദേവാനന്ദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 15 വർഷം കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്കേഴ്സിനെയും വാഹന സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന കടക്കാരെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിൻ്റെ 56-ാമത് യോഗത്തിലാണ് പുതിയ കാറുകൾക്കുള്ള ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചെറിയ കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ മിക്ക വാഹനങ്ങൾക്കും പുതിയ നിരക്കുകൾ ബാധകമാകും. സാധാരണയായി നികുതി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയാറുണ്ട്. കാറുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിലും, ഈ ആനുകൂല്യം നിർമാതാക്കൾ പൂർണമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറുമോ എന്നതാണ് കണ്ടറിയേണ്ടത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടുത്തിടെ കാറുകൾക്കുള്ള ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
ചെറിയ കാറുകൾ:
1200 സിസിയിൽ താഴെ എൻജിൻ ശേഷിയുള്ള പെട്രോൾ കാറുകൾക്കും, 1500 സിസിയിൽ താഴെ എൻജിൻ ശേഷിയുള്ള ഡീസൽ കാറുകൾക്കും, 4 മീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള കാറുകൾക്കും നിലവിൽ 28% ജിഎസ്ടിയും അതോടൊപ്പം 1-3% വരെ സെസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ പരിഷ്കാരമനുസരിച്ച് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ ജിഎസ്ടി 18% ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ വിഭാഗത്തിലെ കാറുകളുടെ വിലയിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും. കാറുകളുടെ വില കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റോഡ് ടാക്സിലും കുറവ് വരും. ഒപ്പം ഇൻഷുറൻസ് തുകയിലും ചെറിയ കുറവ് അനുഭവപ്പെടും
ഇടത്തരം, വലിയ കാറുകൾ:
4 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ളതും, വലിയ എൻജിൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ കാറുകൾക്ക് നിലവിൽ 28% ജിഎസ്ടിയും 22% വരെ സെസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ മാറ്റമനുസരിച്ച് ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് 40% ജിഎസ്ടിയാണ് ബാധകമാകുന്നത്. സെസ്സ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയതിനാൽ ആഡംബര കാറുകൾക്കും എസ്.യു.വി.കൾക്കും വില കുറയും. അതായത് നേരത്തെ മൊത്തത്തിൽ 50% ഉണ്ടായിരുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 40 ശതമാനമായി കുറയും. മേൽപ്പറഞ്ഞ മറ്റ് ഇളവുകൾ എല്ലാം ആഡംബര കാര് വാങ്ങുന്നവർക്കും ബാധകമാണ്.
വില കുറയുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് കാറുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും. ഇത് വാഹന വിപണിക്ക് പുതിയ ഉണർവ് നൽകും. പല കാർ നിർമാതാക്കളും വിലക്കുറവിൻ്റെ പൂർണ ആനുകൂല്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൈമാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാഹന വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിന് കാരണമാകും. നിലവിൽ, വിവിധ കാർ കമ്പനികൾ അവരുടെ മോഡലുകൾക്ക് എത്ര രൂപ വരെ കുറവ് വരുത്തി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഹോണ്ട, ഫോക്സ് -വാഗൺ, ടൊയോട്ട, മഹീന്ദ്ര, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ ചില മോഡലുകൾക്ക് 60,000 രൂപ മുതൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഡംബര കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വിലക്കുറവ് 10 ലക്ഷം വരെയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, പുതിയ ജിഎസ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കാർ വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കും.
ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് പുതിയ കാറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാരുതി ഇൻഡസ് സെയിൽസ് വിഭാഗത്തിലെ ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. നൂറുകണക്കിന് കാറുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. മൈലേജ് കൂടിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നിലവിൽ കൂടുതൽ പ്രിയം. ഒപ്പം സിഎൻജി ഓപ്ഷൻ കൂടിയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കും ആവശ്യക്കാരുണ്ട്. പെട്രോളിൽ എഥനോള് ചേർത്തതോടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന മൈലേജ് കുറവും ജനങ്ങളെ പുതിയ കാറിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന എൻജിനുകൾക്ക് പുതിയ പെട്രോളിൽ പഴയ രീതിയിലുള്ള മൈലേജ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പരക്കെയുണ്ട്. ചില എൻജിൻ ട്യൂൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാലും പൊതുവിൽ പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ പുതിയ ഇന്ധനവും കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്രദം ആകും എന്നതാണ് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതിനൊപ്പം ജിഎസ്ടി ഇളവും പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പുതിയ കാറുകൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് വരുന്ന അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്നും ജയകുമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
