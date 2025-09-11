ഏക്കറുകളോളം പരന്ന് കിടക്കുന്ന പച്ച പന്തല്; അതിന് കീഴെ ചുവന്ന് തുടുത്ത് മുന്തിരിക്കുലകള്, കമ്പത്തിനിത് വിളവെടുപ്പ് കാലം
കമ്പത്ത് വിളവെടുപ്പിനൊരുങ്ങി മുന്തിരിത്തോപ്പുകള്. കാഴ്ചകള് കാണാന് സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക്.
Published : September 11, 2025 at 3:54 PM IST
നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപാർക്കാം. അതികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ പോയി മുന്തിരിവള്ളി തളിർത്തു പൂ വിടരുകയും മാതളനാരകം പൂക്കുകയും ചെയ്തുവോ എന്ന് നോക്കാം. അവിടെവച്ചു ഞാൻ നിനക്കെൻ്റെ പ്രേമം തരും.....
നമ്മുക്ക് പാര്ക്കാം മുന്തിരിത്തോപ്പുകള് എന്ന സിനിമയിലെ ഈ ഡയലോഗ് ആരും മറന്ന് കാണാൻ വഴിയില്ല. അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് കേരള ബോർഡർ വഴി പോകുന്ന സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. പഴുത്ത് പാകമായ മുന്തിരി കുലകള് കണ്ണിനും മനസിനും ഏറെ കുളിര് പകരുന്ന ഒന്നാണ്. കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിലാണ് പച്ച വിരിച്ച് പടര്ന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ മുന്തിരിത്തോപ്പുള്ളത്.
ഇടുക്കിയുടെ കാഴ്ചകൾ പോലെ സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ് തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലെ മുന്തിരി പാടങ്ങൾ. തേക്കടിയും രാമക്കൽമേടും പരുന്തുംപാറയും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നവർ കമ്പം, ഗൂഢല്ലൂർ ഭാഗത്തെ മുന്തിരി പാടങ്ങളും ആസ്വദിച്ചാണ് തിരിച്ച് പോകുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ മുന്തിരിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലമാണിപ്പോൾ.
ഏക്കർ കണക്കിന് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന മുന്തിരിത്തോപ്പ് കാണാൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കാണ്. സാധാരണ വർഷത്തിൽ നാലുതവണയാണ് മുന്തിരിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കുക. തമിഴ്നാട് അതിർത്തി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളായ കമ്പം, ഗൂഢല്ലൂർ, ചുരുളിപെട്ടിയുമൊക്കെ മുന്തിരി കൃഷിക്ക് പ്രശസ്തമാണ്. കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ പന്തൽ വിരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന മുന്തിരിത്തോപ്പുകളുടെ കാഴ്ചയാണ് എല്ലായിടത്തും.
എന്നാൽ ഇത്തവണ ഹൈലൈറ്റ് കമ്പം ഭാഗത്തുള്ള മുന്തിരിത്തോപ്പുകളാണ്. ഇടുക്കിയുടെ കാഴ്ചകൾ തേടിയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളില് ഭൂരിഭാഗവും ഭൗമസൂചിക പദവി നേടിയ ഈ മുന്തിരിപ്പാടവും സന്ദർശിച്ചാണ് മടങ്ങുക. സെപ്റ്റംബർ മുതല് ഡിസംബര് വരെയാണ് സാധാരണ മുന്തിരി വിളവെടുപ്പ് കാലം. എന്നാല് ഇവിടെയാകട്ടെ വര്ഷം മുഴുവന് വിളവെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് കൃഷിയിറക്കിയിട്ടുള്ളത്.
സീസണില് കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ മുതലായിരിക്കും വില. എന്നാല് സീസണ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവിടെ മുന്തിരി വിളയുമ്പോള് അതിന് ഡിമാന്ഡ് ഏറും. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം വിവിധയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും മുന്തിരി കയറ്റി അയയ്ക്കും. മുന്തിരിത്തോപ്പുകളുടെ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കുന്നതിനൊപ്പം, മുന്തിരി വാങ്ങാനും രുചിച്ച് നോക്കാനും സാധിക്കും.
മുന്തിരി പാടങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ തേടി കമ്പത്തേക്ക് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ കൂടുതല് പേരും മലയാളികളാണ്. അവധി ദിവസമാണെങ്കില് പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. സന്ദര്ശകരുടെയെണ്ണം ഇരട്ടിയാകും. വിളവെടുപ്പ് കാലമായതിനാൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് വർധിക്കുകയും ചെയ്യും. കൊള്ളാം, ഇവിടുത്തെ ആമ്പിയന്സൊക്കെ അടിപൊളിയാണെന്നാണ് സന്ദര്ശകര് പറയുന്നത്.
മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളുടെ ഗ്രാമം
തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ജില്ലയിലാണ് കമ്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണിത്. എംഎസ്ആർ, ജെനീസ് തുടങ്ങിയ ഫാം മാത്രമല്ല, ചെറിയ കർഷകരുടെയും കുഞ്ഞ് മുന്തിരി പാടവും കാണാൻ സാധിക്കും. മുന്തിരി, ജ്യൂസ് എന്തിന് പറയണം മുന്തിരി ചെടിയുടെ തൈ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും. അനുവാദമില്ലാതെ മുന്തിരി പറിച്ചാൽ ഫൈനുമുണ്ട്.
ചുവന്ന് തുടുത്ത് പാകമായി കിടക്കുന്ന നിരവധി മുന്തിരി കുലകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയാണ് ഇവിടെ കൃഷി. മഹാരാഷ്ട്രയിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു തവണ മാത്രമാണ് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുക. എന്നാൽ കമ്പത്ത് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണ വിളവെടുക്കാറുണ്ട്.
