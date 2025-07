ETV Bharat / state

ഗോവിന്ദച്ചാമി പിടിയില്‍; പിടികൂടിയത് കണ്ണൂര്‍ നഗരത്തില്‍ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ കിണറ്റില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കവെ - GOVINDACHAMY CAUGHT

Govindachamy Arrested ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : July 25, 2025 at 10:44 AM IST | Updated : July 25, 2025 at 10:55 AM IST 2 Min Read

കണ്ണൂർ: സൗമ്യ വധക്കേസിലെ പ്രതി ഗോവിന്ദച്ചാമി കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയതിന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പൊലീസ് പിടിയിലായി. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ജയിൽ ചാടിയ ഗോവിന്ദച്ചാമിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ ഊർജ്ജിത തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് കണ്ണൂര്‍ നഗരത്തില്‍ ഡിസിസി ഓഫിസ് പരിസരത്തെ തളാപ്പിലെ ഒരു ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലെ കിണറ്റില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കവെ ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ പിടികൂടാനായത്. പുലർച്ചെ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പത്താം ബ്ലോക്കിലെ അതീവ സുരക്ഷാ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ കാണാനില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ മതിൽ ചാടിയാണ് ഇയാൾ പുറത്ത് കടന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഒരു കൈ ഇല്ലാത്ത ഗോവിന്ദച്ചാമിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജയിൽ ചാടിയ വാർത്തയറിഞ്ഞയുടൻ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സമീപ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും അതിർത്തി മേഖലകളിലും കർശന പരിശോധന തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഗോവിന്ദച്ചാമി പിടിയിലായത്. സിസിടിവി ദൃശ്യം (ETV Bharat) സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് ഭയമുണ്ടെന്നും, രക്ഷപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സൗമ്യയുടെ അമ്മ സുമതി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഈ ആശങ്കകൾക്കിടെയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാനായത്.

Last Updated : July 25, 2025 at 10:55 AM IST