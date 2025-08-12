ETV Bharat / state

"കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചത്", സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തി ഗവർണർ - GOVERNOR RAJENDRA ARLEKAR

കോട്ടയം മന്ദിരം ആശുപത്രിയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സ്‌മരണാർഥം ആരംഭിച്ച ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഗവർണർ സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത്.

Governor Rajendra Vishwanath Arlekar inaugurated the ‘Oommen Chandy Memorial Dialysis Centre,’ supported by the Maliakal Charitable Trust, at Mandiram Hospital, Manganam, Kottayam (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 5:58 PM IST

കോട്ടയം: കേരള സർക്കാരിനെ പുകഴ്ത്തി ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ ആർലേക്കർ. സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോട്ടയം മന്ദിരം ആശുപത്രിയിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സ്‌മരണാർഥം ആരംഭിച്ച ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഗവർണർ സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രസംഗിച്ചത്. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണെന്നും, എന്നാൽ സർക്കാരുകൾക്കും പരിമിതികളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ഘട്ടത്തിലാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ടു വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ ജോലി ചെയ്‌തു, ഇനി തൻ്റെ ചുമതലയാണെന്ന് കണ്ടു മുന്നോട്ടു വരണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം ചിന്താഗതികളാണ് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. 2047ൽ ഇന്ത്യ വികസിത രാജ്യമാകുമെന്നും ഇതിൽ നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം ഇല്ലാതെ അത് സാധ്യമാകില്ലെന്നും ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സ്‌മരണാർഥം കോട്ടയം മന്ദിരം ആശുപത്രിയിൽ അതിവിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി മെമ്മോറിയൽ ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുണ്ടകപ്പാടം മന്ദിരം മാളിയേക്കൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആശുപത്രിയുടെ കീഴിലാണ് ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് ഗവർണർ (ETV bharat)


ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഗവൺമെൻ്റ് ചീഫ് വിപ്പ് ഡോ. എൻ ജയരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎൽഎ, മലങ്കര ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ കോട്ടയം ഭദ്രാസനം മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്കോറസ്, മന്ദിരം ആശുപത്രി ചെയർമാൻ ജോർജ് വർഗീസ്, മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോ. മർക്കോസ് അറക്കൽ, ഡോ. നൈനാൻ കുര്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

അതേസമയം, താത്കാലിക വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരേ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നേരത്തെ ഹര്‍ജി നല്‍കിയിരുന്നു. സിസാ തോമസിനെ സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായും കെ. ശിവപ്രസാദിനെ കെടിയു സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറായും നിയമിച്ചത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിയമനം സംബന്ധിച്ച ഗവർണറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ആവശ‍്യം.

സാങ്കേതിക, കെടിയു സർവകലാശാലകളിൽ ഗവർണർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താത്കാലികമായി വൈസ് ചാൻസിലറെ നിയമിക്കുകയും വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഗവർണർക്കെതിരേ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സർക്കാർ പാനലിൽ നിന്നും വിസി നിയമനം വേണമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടായിരുന്നു ഗവർണർ നിയമനം നടത്തിയതെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം മറികടന്നുള്ള ഗവർണറുടെ നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹർജിയിൽ ആവശ‍്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

