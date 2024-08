ETV Bharat / state

'സമ്മതപത്രം നൽകാത്തവരിൽ നിന്ന് ശമ്പളം പിടിക്കില്ല'; പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ സാലറി ചലഞ്ചില്‍ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നിലപാട് മാറ്റം - Wayanad Landslide Salary Challenge

By ANI

File Photos Of CM Pinarayi Vijayan and Landslide Affected Area In Wayanad ( ETV Bharat )