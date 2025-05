ETV Bharat / state

സ്‌കൂള്‍ തുറന്നാല്‍ ആദ്യ രണ്ടാഴ്‌ച കുട്ടികളെ നന്നാക്കല്‍; പുസ്‌തക പഠനം അതിനു ശേഷമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി - V SIVANKUTTY ABOUT SCHOOL REOPENING

വി ശിവന്‍കുട്ടി ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 14, 2025 at 3:01 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 3:12 PM IST 3 Min Read

ജൂണ്‍ രണ്ടിന് ആലപ്പുഴ, കലവൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുന്‍പായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്‌ടര്‍മാരോട് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഉപജില്ലകളിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പ്രധാനാധ്യാപകരുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത് ടൈം ടേബിള്‍ തയ്യാറാക്കിയാകണം റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. സ്‌കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പൊലീസ് ക്ലിയറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ ഉറപ്പാക്കണം. ഇതിനായി പൊലീസിൻ്റെ സഹായം തേടാം. കുട്ടികളുടെ യാത്രാ സമയങ്ങളില്‍ ചരക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം അധികാരികള്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണം. സ്‌കൂളിലെ പാചകതൊഴിലാളികളുടെ ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡ് ഉറപ്പാക്കണം. സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും പ്രധാനാധ്യാപകന്‍ ഉറപ്പാക്കണം. പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുന്‍പ് കെഎസ്ആര്‍ടിസി, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, പൊലീസ, കെഎസ്ഇബി, എക്സൈസ്, സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ്, വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ്, പട്ടിക വര്‍ഗ വകുപ്പ്, വനം വകുപ്പ് പ്രതിനിധികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ്‌കൂള്‍ തല യോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.



സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നാലാം വാര്‍ഷികം, കനകക്കുന്നില്‍ മെയ് 17 മുതല്‍ 23 വരെ പ്രദര്‍ശന വിപണന മേള



രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാറിൻ്റെ നാലാം വാര്‍ഷികത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നില്‍ പ്രദര്‍ശന വിപണന മേള സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. മെയ് 17 മുതല്‍ 23 വരെ രാവിലെ 10 മുതല്‍ രാത്രി 9 വരെയാണ് പ്രദര്‍ശന സമയം. ഏപ്രില്‍ 21 ന് കാസര്‍കോട് നിന്നാരംഭിച്ച വാര്‍ഷികാഘോഷ പരിപാടികള്‍ മെയ് 23 ന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് സമാപിക്കുന്നത്. പ്രവേശനം സൗജ്യമാണ്. 54000 ചതുരശ്ര അടിയില്‍ പൂര്‍ണമായും ശീതികരിച്ച പവലിയനില്‍ 161 സര്‍വീസ് സ്‌റ്റാളുകളും 89 കൊമേഴ്‌സ്യല്‍ സ്‌റ്റാളുകളുമുണ്ടാകും. ഇതിന് പുറമേ പുതിയ ആധാര്‍ കാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷ, കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ആധാര്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍, റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് സംബന്ധമായ സേവനങ്ങള്‍, എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചില്‍ പേരു ചേര്‍ക്കല്‍, സ്‌കൂള്‍ മാര്‍ക്കറ്റ്, ആരോഗ്യ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളും സൗജന്യമായി ഒരുക്കും. മെയ് 23 ന് കിഴക്കേകോട്ട പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്താണ് രണ്ടാം പിണറായി സര്‍ക്കാറിൻ്റെ നാലാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനം. സമാപന ദിവസം ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന റാലിയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരും; ആറ് ജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്ട്, കള്ളക്കടല്‍ പ്രതിഭാസത്തിനും സാധ്യത

