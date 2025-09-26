സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസ്; ജുഡീഷ്യല് കമ്മിഷന് നിയമനത്തിനുള്ള സ്റ്റേ തുടരും, സര്ക്കാരിന്റെ അപ്പീല് തള്ളി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച്
സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസില് സര്ക്കാരിന് വന് തിരിച്ചടി. കേസില് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ നിയമനം സ്റ്റേ ചെയ്ത സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നടപടിക്കെതിരായ അപ്പീല് തള്ളി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച്.
എറണാകുളം: സ്വര്ണക്കടത്ത് കേസില് കേന്ദ്ര ഏജന്സികള്ക്കെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ജുഡീഷ്യല് കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് വന് തിരിച്ചടി. ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ നിയമനത്തിനുള്ള സ്റ്റേ തുടരും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്.
സ്വര്ണ്ണക്കടത്ത് കേസില് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ നിയമനം സ്റ്റേ ചെയ്ത സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നടപടിക്കെതിരായ സര്ക്കാരിന്റെ അപ്പീലാണ് ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് തള്ളിയത്. ഇഡി, കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് എതിരെയായിരുന്നു സര്ക്കാരിന്റെ ജുഡീഷ്യല് അന്വേഷണം. ഇഡിയുടെ ഹർജിയിലെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ സ്റ്റേ ഉത്തരവാണ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ശരിവച്ചത്.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അപ്പീൽ തള്ളിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇഡിയുടെ വാദങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. കൂടാതെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഇഡി ഹർജി നൽകിയതിൽ നിയമപരമായി തെറ്റുകളില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കണ്ടെത്തി. സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് ഇഡി, കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തൊട്ട് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്കെതിരെ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ നിയമനം നടത്താൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇഡി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനെ സമീപിച്ച് കമ്മിഷൻ നിയമനത്തിൽ സ്റ്റേ നേടുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും എതിരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നുണ്ടോയെന്ന ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നതിനായിരുന്നു റിട്ട.ജസ്റ്റിസ് വികെ മോഹനനെ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനായി സർക്കാർ നിയമിച്ചത്.
എന്നാല് ഈ നടപടി ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹർജി നൽകിയതോടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇഡിയുടെ പ്രധാന ഹർജി ഇപ്പോഴും സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട്.
