ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും. ഭൂമിയുടെ താപനിലയിലുണ്ടാവുന്ന ക്രമരഹിതമായ വർധനവാണ് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണം. ആഗോളതാപനത്തിന്റെ ഫലമായി വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്.
ആഗോളതാപനം ലോകത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തുമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകത്തിൻ്റെ പ്രവചനം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആഗോളതാപനവും കാരണം സംഭവിയ്ക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് ടർബുലൻസ്. ടർബുലൻസിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും മനസിലാക്കാം.
എന്താണ് ടർബുലൻസ്?
ഒരു വിമാനം പറക്കണമെങ്കിൽ, വായുപ്രവാഹം അനിവാര്യമാണ്. വായുപ്രവാഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന തടസം വിമാനത്തിൻ്റെ കുലുക്കത്തിന് കാരണമാവുന്നു ഇതിനെയാണ് പൊതുവേ, ടർബുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എയർ പോക്കറ്റുകൾ എന്നും പറയും. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം, വിമാനങ്ങള്ക്കുള്ളില് ആകാശത്ത് വച്ചുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം ടർബുലൻസ് ആണ്.
2009 നും 2024 നും ഇടയിൽ യുഎസ് വാണിജ്യ വിമാനങ്ങളിൽ ടർബുലൻസ് കാരണം 207 പേർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എയർ യൂറോപ്പ വിമാനത്തിൽ 40 യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ ഒരു വയോധികൻ മരിക്കുകയും ഡസൻ കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ടർബുലൻസ് കാരണം സംഭവിക്കുന്ന പരിക്ക്
സാധാരണയായി പരിക്കുകൾ ബെൽറ്റ് ധരിക്കാത്ത യാത്രക്കാർക്കോ ക്യാബിൻ ക്രൂവിനോ ആണ് സംഭവിക്കാറുള്ളതെന്നും ഘടനാപരമായ കേടുപാടുകൾ കൊണ്ടല്ല പരിക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും സെൻ്റ് തോമസ് സർവകലാശാലയിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രൊഫസർ ജോൺ എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. യുഎസിൽ വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 5,000 തവണ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ടർബുലൻസ് സംഭവിയ്ക്കാറുണ്ട്.
ടർബുലൻസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്ന് നാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റിസർച്ചിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോബർട്ട് ഷാർമൻ പറഞ്ഞു. പൈലറ്റുമാർ ഒപ്റ്റിമൽ ഉയരങ്ങൾ വിടേണ്ടിവരുമ്പോഴും വഴികളിലും വേഗതയിലും മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ടർബുലൻസ് ഇന്ധന ഉപഭോഗം വർധിപ്പിയ്ക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ടർബുലൻസ് എത്രതരം?
ടർബുലൻസുകൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരമാണ് ഉള്ളത്. സംവഹന ടർബുലൻസ്, പർവത ടർബുലൻസ്, വായു ടർബുലൻസ് എന്നിവയാണ് ഇവ. മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതോ താഴുന്നതോ ആയ വായു പ്രവാഹമാണ് സംവഹന ടർബുലൻസ്. വിമാനത്തിലെ റഡാർ വഴി ഇത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.
ഇടിമിന്നലുകളുമായും സംവഹന ടർബുലൻസ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. പർവതനിരകളിൽ സംഭവിയ്ക്കുന്നത് പർവത ടർബുലൻസാണ്. അതേസമയം, വായു ടർബുലൻസ് അദൃശ്യവും അപകടകരവുമാണ്. ജെറ്റുകളിലാണ് ഇത് പൊതുവേ സംഭവിക്കാറ്.
വാണിജ്യ ജെറ്റുകളുടെ അതേ ഉയരത്തിൽ, ഏകദേശം 10–12 കിലോമീറ്റർ മുകളിലായി വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റാണിത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ചൂടാകുന്നു. ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ അക്ഷാംശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താപനില വ്യത്യാസം വായു പ്രവാഹങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ വരുത്തും.
ടർബുലൻസ് വ്യത്യാസം
ജേണൽ ഓഫ് ജിയോഫിസിക്കൽ റിസർച്ച് 1980 മുതൽ 2021 വരെയുള്ള ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്തപ്പോൾ വടക്കൻ അറ്റ്ലാൻ്റിക്, വടക്കേ അമേരിക്ക, കിഴക്കൻ ഏഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ സംഭവിച്ച ടർബുലൻസിൻ്റെ തീവ്രതയിൽ 60 മുതൽ 155 ശതമാനം വരെ വർധനവ് കണ്ടെത്തിയതായി മനസിലായി. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളല് വർദ്ധിച്ചതാണ് ടർബുലൻസിൻ്റെ വർധനവിന് കാരണം.
റീഡിംഗ് സർവകലാശാലയിലെ ഇസബെൽ സ്മിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2023-ൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധ പ്രകാരം, നോർത്ത് അറ്റ്ലാൻ്റികിൽ ഉപരിതലത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഓരോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും ശൈത്യകാലത്ത് വായു ടർബുലൻസിൽ ഒമ്പത് ശതമാനം വർധനവ് സംഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും വേനൽക്കാലത്ത് അത് പതിനാല് ശതമാനമാണെന്നും കണ്ടെത്തി.
കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് കാരണമാവുന്ന കാലാവാസ്ഥാ മാറ്റം
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ആവൃത്തിയും കാഠിന്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം, ടർബുലൻസും അപകടങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമാണ്.
വിമാനം സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ടർബുലൻസുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രവചന കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി അപകടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ചില വിമാനസർവീസുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ അവസാനിപ്പിയ്ക്കുന്ന രീതിയും നിർത്തലാക്കണം.
വായു സാന്ദ്രതയിലും കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയിലും സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ലേസറുകൾ കടത്തിവിടുന്ന ഓൺബോർഡ് LIDAR ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നവെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറഞ്ഞു.
മനുഷ്യർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന താപനത്തിൻ്റെ ഏകദേശം 3.5 ശതമാനത്തിനും ഉത്തരവാദി വിമാനങ്ങള് ആണെന്നും വിമാനക്കമ്പനികൾ ശുദ്ധമായ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കണമെന്നും ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞു.
