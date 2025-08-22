ETV Bharat / state

പമ്പാ തീരത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലും സർക്കാർ മുന്നോട്ട്, തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്‌റ്റാലിൻ മുഖ്യാതിഥി

ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും ബിജെപിയുടെയും നിലപാടുകള്‍ അവഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്

Global Ayyappa Sangamam
മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
Published : August 22, 2025 at 7:32 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തജന സംഗമമായ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനൊരുങ്ങി സംസ്ഥാനം. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 20-ന് പമ്പാ തീരത്താണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടക്കുന്നത്. ഈ മഹാസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനെ ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചു.

ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. മന്ത്രി വാസവനോടൊപ്പം തമിഴ്നാട് ഹിന്ദു മത-എൻ‌ഡോവ്‌മെൻ്റ് മന്ത്രി പി കെ ശേഖർ ബാബു, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എൻ മുരുഗാനന്ദം ഐഎഎസ്, ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക, എൻ‌ഡോവ്‌മെൻ്റ് വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. കെ മണിവാസൻ ഐഎഎസ്., കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി എം ജി രാജമാണിക്യം ഐഎഎസ്, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കമ്മീഷണർ ബി സുനിൽ കുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM
എം കെ സ്റ്റാലിനൊപ്പം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ (ETV Bharat)

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സംഗമത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായാണ് എം കെ സ്റ്റാലിൻ പങ്കെടുക്കുന്നത്. കർണാടക, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാർ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നിവരും ആചാരപരമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 3000 അയ്യപ്പഭക്തർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കർണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രപ്രാദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രതിനിധികളെയോ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളെയും സഹകരിപ്പിക്കും. അതിൽ ആരെയും ഒന്നിൻ്റെയും പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തില്ല. കേരളത്തിലെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാത്തെ എല്ലാ ജന നേതാക്കളെയും ക്ഷമണിക്കും. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരെയും ഉൾപെടുത്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ആലോചിക്കുന്നതെന്നും സ്റ്റാലിനെ ക്ഷണിച്ച ശേഷം വി എന്‍ വാസവന്‍ ചെന്നൈയിൽ പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

ശബരിമലയുടെ വികസനം, ആചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, തീർഥാടകർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ സംഗമം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ശബരിമലയുടെ പ്രാധാന്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സംഗമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ഈ സംഗമം കേരളത്തിനും തമിഴ്‌നാടിനും ഇടയിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിതമായ തീർത്ഥാടനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

സംഗമം പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

ശബരിമലയുടെ വികസനം: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.

ആചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം: ശബരിമലയിലെ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ ആലോചിക്കും.

തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ: ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും.

സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണം

സംഗമത്തിൻ്റെ മുന്നാരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിക്കുകയും പമ്പാതീരത്തെ സംഗമസ്ഥലങ്ങൾ മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്തു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാര്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖര്‍ തുടങ്ങിയവരെയെല്ലാം ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിപുലമായ സംഘാടക സമിതിയാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണത്തിനുശേഷം പറഞ്ഞു. സംഘാടക സമിതിയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ്. സ്പീക്കര്‍ എ എന്‍ ഷംസീര്‍, ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ എന്നിവര്‍ രക്ഷാധികാരികളായിരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ മന്ത്രിമാരെയും രക്ഷാധികാരികളായി പിന്നീട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുമെന്ന് വി എന്‍ വാസവന്‍ പറഞ്ഞു. ഇതു കൂടാതെ 12 കമ്മിറ്റികളുമുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റികള്‍ക്ക് ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികള്‍ ചെയര്‍മാന്‍മാരായിരിക്കും. സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയില്‍ ദേവസ്വം മന്ത്രി ചെയര്‍മാനും ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോര്‍ജ് കോ ചെയര്‍മാനുമായിരിക്കും. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം വിജയകരമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സബ്കമ്മിറ്റികള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

തുടര്‍ന്നു വരുന്ന മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീര്‍ഥാടനകാലം അഖിലലോക അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് ശേഷമാണ് നടക്കുക. സംഗമത്തിന് എത്തിച്ചേരുന്ന തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ദര്‍ശനത്തിനുള്ള സൗകര്യം കാലേക്കൂട്ടി ഒരുക്കും. ശബരിമലയിലെ എല്ലാ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുക.

ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള 3000 അയ്യപ്പഭക്തർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

വിമർശനങ്ങളും ആശങ്കകളും

അതേസമയം ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെയും ബിജെപിയുടെയും എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ചാണ് സർക്കാർ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 3000 അയ്യപ്പ ഭക്തര്‍ സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ ആഗോള അയ്യപ്പ സമ്മേളനത്തിനെതിരെ സംശയങ്ങളുമായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മിസോറം മുൻ ഗവർണറുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ രംഗത്തെത്തി. 'ഒരു മതേതരസർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിസഭാംഗം ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമല്ലേ എന്ന് സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ കുമ്മനം ചോദിച്ചു. ഒരാൾ മന്ത്രിയാകുന്നത് എംഎൽഎ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ്. എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടാനുള്ള അധികാരമോ മാൻഡേറ്റോ മന്ത്രിക്ക് വിവിധ മതസ്ഥരായ വോട്ടർമാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ?

ശബരിമലയിലേതു പോലെ ക്രൈസ്തവ-മുസ്ലിം ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളുടെ ആഗോളസംഗമം നടത്തുമോ ശബരിമലയിലെത്തിയ അയ്യപ്പന്‍മാരെ അതിനിഷ്ഠുരമായി മർദിക്കുകയും കള്ളക്കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും മന:പൂർവ്വം സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അയ്യപ്പന്മാരുടെ വികാര വിശ്വാസ സങ്കല്പങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത സർക്കാരാണ് അതേ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിൽ അയ്യപ്പസംഗമം നടത്തുന്നത്. ഇതിന് സർക്കാരിന് ധാർമ്മികമായ അവകാശമുണ്ടോ?

അയ്യപ്പവിശ്വാസവും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളായ അയ്യപ്പൻമാർ കോടതി കയറി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ അയ്യപ്പന്മാർക്കെതിരെ ഫയൽ ചെയ്ത കള്ള കേസുകൾ പിൻവലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാർ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത് അയ്യപ്പന്മാരോട് നടത്തുന്ന വെല്ലുവിളിയല്ലേ?

അയ്യപ്പന്മാർക്ക് അന്നദാനവും ചികിത്സയും മറ്റ് സേവനവും നൽകാൻ അയ്യപ്പസംഘടനകളെ അനുവദിക്കില്ല. താമസിക്കാൻ ഭീമമായ ചാർജ് അയ്യപ്പൻമാർ കൊടുക്കണം. കക്കൂസുകളും കുളിമുറികളും വേണ്ടത്രയില്ല. പമ്പാ സ്റ്റാനവും തർപ്പണവും അനുവദിക്കില്ല. അയ്യപ്പന്മാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതൊന്നും കാണാതെ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നതിൽ എന്തർത്ഥം?

ശബരിമല ഭരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര ദേവസ്വംബോർഡിനെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തി മതേതര സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രി അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ശബരിമലയിലെ മാലിന്യനിർമാർജനത്തിനും പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നടന്നു വന്നിരുന്ന "പുണ്യം പൂങ്കാവനം" പദ്ധതി നിരോധിച്ച സർക്കാരിന് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താൻ അർഹതയുണ്ടോ?

ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ശബരി റയിൽ പാതക്ക് കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കൊടുക്കാതെ അയ്യപ്പന്മാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നതിൽ ആത്മാർഥതയുണ്ടോ ?

കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച 100 കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. 340 കോടി രൂപയുടെ പമ്പ ആക്ഷൻ പദ്ധതി വെള്ളത്തിലായി. ഒരു വികസന പദ്ധതിയും നേരാംവണ്ണം നടപ്പാക്കാതെ അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അയ്യപ്പന്മാരുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനല്ലേ?

ശബരിമല വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എക്കോ സ്മാർട്ട് പദ്ധതി, ജസ്റ്റീസ് ചന്ദ്രശേഖരമേനോൻ കമ്മിഷൻ, ഹരിവരാസനം പദ്ധതി തുടങ്ങിയവയൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ നടത്തുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമം കൊണ്ടെന്ത് പ്രയോജനം?

ശബരിമലക്കുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അയ്യപ്പന്മാരോട് അമിതമായ യാത്രക്കൂലിയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. കറണ്ട് ചാർജ് , ഭക്ഷണ വില, പാർക്കിങ് ഫീസ് തുടങ്ങി എന്തിനും ഏതിനും വലിയ തുക വസൂലാക്കുന്നു. ധർമശാസ്താവിനെ ദർശിക്കാൻ പോകുന്നവരോട് അധാർമികമായ രീതിയിൽ പണം വസൂലാക്കുന്നത് അയ്യപ്പ ധർമ്മത്തിന് നിരക്കുന്നതാണോ ?' എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സംശയങ്ങള്‍ മന്ത്രി തീർത്തു തരണമെന്നും പോസ്റ്റില്‍ കുമ്മനം പറയുന്നു.

