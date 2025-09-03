ETV Bharat / state

അയ്യപ്പ സം​ഗമത്തിൽ പോര് മുറുകുന്നു; സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്താൻ ശബരിമല കർമസമിതിയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും - GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോ​ഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് ശ്രമം

Global Ayyappa Sangamam
ശബരിമല അയ്യപ്പ സം​ഗമം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 4:34 PM IST

പത്തനംതിട്ട: സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ, പന്തളത്ത് ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്താൻ ശബരിമല കർമസമിതിയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും. സർക്കാർ പരിപാടി ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. യാഥാർത്ഥ ഭക്തരുടെ സംഗമം വിശ്വാസ സംഗമമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 22-ന് പന്തളം കൊട്ടാരവും സംയുക്തമായിട്ടായിരിക്കും വിശ്വാസ സംഗമം നടത്തുക. ഈ മാസം 22 ന് സംരക്ഷണ സം​ഗമം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോ​ഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് ശ്രമം.

ശബരിമല കർമ സമിതിയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സംഘടകർ.ഇതിനായി നാളെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളെ കണ്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും. സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്നു നടത്താൻ പോകുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ പന്തളം കൊട്ടാരം നേരത്തെ വാർത്ത കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു.



എൻഎസ്എസ് അടക്കമുള്ള വിശ്വാസികളെ ക്ഷണിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ അയ്യപ്പ സംഗമം തട്ടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് വിപുലമായ രീതിയിൽ വിശ്വാസ സം​ഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബിജെപി നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കില്ലെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ പൂർണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. വിശ്വാസ സം​ഗമം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോ​ഗിക അറിയിപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്.ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ശേഷം ജനങ്ങളോട് ഔദ്യോ​ഗികമായി അറിയിക്കുമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രസിഡൻ്റ് ആർ വി ബാബു മാധ്യമങ്ങളോടോട് പറഞ്ഞു.



വിശ്വാസികളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എടുക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. ഒരു കാലത്തും സിപിഎമ്മിന് വിശ്വാസികളോട് കൂറോ അനുകമ്പയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സമീപനമാണ് എല്ലാക്കാലത്തും സിപിഎം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊടുന്നനെ സിപിഎമ്മിനുണ്ടായ മാറ്റം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് രാഷ്ട്രീയ കാപട്യമാണ്.

Global Ayyappa Sangamam
ശബരിമല (ETV Bharat)
വരാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ ആകർഷിക്കാനുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ജിമ്മിക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്. വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളെയാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിശ്വാസികൾ കബളിക്കപ്പെടുന്നതിനോട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ പന്തളം കൊട്ടാരം2025 സെപ്റ്റംബർ 20 ന് പമ്പയിൽ സർക്കാരും, ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്നു നടത്താൻ പോകുന്ന 'ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം' കൊണ്ട് സാധാരണ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് എന്ത് ഗുണം ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായി ഭക്തജനങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നും അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ പന്തളം കൊട്ടാരം നേരത്തെ ഇറക്കിയ വാർത്താ കുറിപ്പില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.2018 ലെ നാമജപ ഘോഷയാത്രകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഭക്തജനങ്ങൾക്കും മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ, പൊലീസ് കേസുകൾ എന്നിവ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കണം എന്നും പന്തളം കൊട്ടാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇനി ഒരിക്കലും ഭക്തജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കു മേൽ 2018 ൽ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഉള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും തയ്യാറാകണം.ഭക്തജനസമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കേട്ട് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് കോട്ടം വരാതെ സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അയ്യപ്പ സംഗമം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും സാധൂകരിക്കു. യുവതീപ്രവേശന വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും നിലപാട് തിരുത്തി ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും കൊട്ടാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൊട്ടാരത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല. ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം എക്കാലവും കൊട്ടാരം ഉണ്ടാകുമെന്നും സെക്രട്ടറി എം ആർ എസ് വർമ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Global Ayyappa Sangamam
ശബരിമല (ETV Bharat)
