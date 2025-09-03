പത്തനംതിട്ട: സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ, പന്തളത്ത് ശബരിമല സംരക്ഷണ സംഗമം നടത്താൻ ശബരിമല കർമസമിതിയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും. സർക്കാർ പരിപാടി ഒരു തട്ടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. യാഥാർത്ഥ ഭക്തരുടെ സംഗമം വിശ്വാസ സംഗമമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ മാസം 22-ന് പന്തളം കൊട്ടാരവും സംയുക്തമായിട്ടായിരിക്കും വിശ്വാസ സംഗമം നടത്തുക. ഈ മാസം 22 ന് സംരക്ഷണ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് ശ്രമം.
ശബരിമല കർമ സമിതിയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുമാണ് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. പന്തളം കൊട്ടാരത്തെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സംഘടകർ.ഇതിനായി നാളെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കൊട്ടാരം പ്രതിനിധികളെ കണ്ട് പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കും. സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്നു നടത്താൻ പോകുന്ന അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനെതിരെ പന്തളം കൊട്ടാരം നേരത്തെ വാർത്ത കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു.
എൻഎസ്എസ് അടക്കമുള്ള വിശ്വാസികളെ ക്ഷണിക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട്. സർക്കാരിൻ്റെ അയ്യപ്പ സംഗമം തട്ടിപ്പാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് വിപുലമായ രീതിയിൽ വിശ്വാസ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ബിജെപി നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കില്ലെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ പൂർണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകും. വിശ്വാസ സംഗമം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്.ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ ആലോചിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ശേഷം ജനങ്ങളോട് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുമെന്നും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി പ്രസിഡൻ്റ് ആർ വി ബാബു മാധ്യമങ്ങളോടോട് പറഞ്ഞു.
വിശ്വാസികളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും എടുക്കുന്നത്. വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള വഞ്ചനയാണ്. ഒരു കാലത്തും സിപിഎമ്മിന് വിശ്വാസികളോട് കൂറോ അനുകമ്പയോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന സമീപനമാണ് എല്ലാക്കാലത്തും സിപിഎം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊടുന്നനെ സിപിഎമ്മിനുണ്ടായ മാറ്റം വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അത് രാഷ്ട്രീയ കാപട്യമാണ്.