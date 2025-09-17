ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; 3000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും, ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ 3000 പ്രതിനിധികള് പങ്കെടുക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായി. സംഗമത്തിനെതിരെ നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും.
Published : September 17, 2025 at 9:06 AM IST
പത്തനംതിട്ട: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർക്കായി പമ്പയിൽ സെപ്റ്റംബർ 20ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ 3000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും. സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ ആയിരുന്നു ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഭക്തർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം.
രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നുമായി 4864 ഭക്തരാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇതിൽനിന്ന് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 3000 പേരെയാണ് ആഗോള സംഗമത്തിലെ പ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ പ്രതിനിധികൾക്ക് പുറമേ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷണിച്ച സാമൂഹിക- സാംസ്കാരിക- സാമുദായിക സംഘടനകളിലെ പ്രതിനിധികളും ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം.
അതേസമയം അയ്യപ്പസംഗമത്തെ എതിർത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡിനെ മുൻ നിർത്തി സർക്കാർ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പരിപാടി ആണിതെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡോ പിഎസ് മഹേന്ദ്രകുമാർ, വിഎസ് അജികുമാർ എന്നിവരാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 20-ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിക്ക് മുൻപ് തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കണമെന്ന ഹർജിക്കാരൻ്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
സംഗമം തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ മതസംഗമങ്ങളുടെ പേരിൽ സർക്കാരിന് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇത് പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ പമ്പയുടെ സംരക്ഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം പരിപാടിക്ക് അനുമതി നൽകിയാൽ അത് മുൻകാല കോടതി ഉത്തരവുകളുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാവുമെന്നും ഹർജിക്കാർ പറയുന്നു. കൂടാതെ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പണം ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നും ഇവർ വാദിക്കുന്നു.
പമ്പാ നദിയിൽ വച്ച് ഗ്ലോബൽ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും അനുമതി നൽകിയ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.