ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമം സെപ്റ്റംബര്‍ മധ്യത്തോടെ പമ്പയിൽ; പ്രതിനിധികൾക്ക് ദർശനത്തിന് പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കും - GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തരെ ഒരു വേദിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ ഏകദേശം 3,000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

GLOBAL AYYAPPA SANGAMAM (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2025 at 9:22 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയെ ഒരു ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമായി ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും 'തത്വമസി' എന്ന വിശ്വമാനവികതയുടെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡും സംയുക്തമായി ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ മൂന്നാം വാരം പമ്പയിൽ വെച്ചാണ് ചരിത്രപ്രധാനമായ ഈ സംഗമം നടക്കുകയെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ 75-ാം വാർഷികത്തിന്‍റെ കൂടി ഭാഗമായാണ് ഈ ആഗോള കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തരെ ഒരു വേദിയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംഗമത്തിൽ ഏകദേശം 3,000 പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിവിധ സെഷനുകളോടെ ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 16 നും 21 നും ഇടയിൽ നടത്താനാണ് നിലവിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ തീയതി പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്ക് തലേദിവസം പമ്പയിലെത്തി ദർശനം നടത്താനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കുന്നതിനാണ് കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. 3,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാനായി തീർഥാടനകാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ജർമ്മൻ പന്തൽ പമ്പയിൽ നിർമ്മിക്കും. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് ഈ സംഗമം ഒരു തുടക്കമാകുമെന്നും മന്ത്രി വാസവൻ.

കഴിഞ്ഞ മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മഹോത്സവങ്ങളിൽ ഏകദേശം 53 ലക്ഷത്തിലധികം തീർഥാടകർക്ക് യാതൊരുവിധ പരാതികളുമില്ലാതെ സുഗമമായ ദർശനം ഒരുക്കാൻ സാധിച്ചത് പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ അനുഭവത്തിന്‍റെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഭാവിയിൽ ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്‍റെ ലക്ഷ്യം.

ആഗോള സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ശബരിമലയിലെ നിലവിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പങ്കുവെക്കാനും, ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനും അവസരം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, നിലവിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഭാവിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ വികസന പദ്ധതികൾ ഭക്തരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും, അവയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ സുപ്രധാനമായ പരിപാടിയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും. മറ്റ് മന്ത്രിമാർ രക്ഷാധികാരികളായും, ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലമായ ഒരു സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിക്കും. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങളിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളെയും സ്വാഗത സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

പരിപാടി കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയും, ഒരു ജനറൽ കമ്മിറ്റിയും, വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ആലോചനാ യോഗം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പമ്പയിൽ ഒരു സ്വാഗത സംഘം വിളിച്ചു ചേർത്ത് പരിപാടിയുടെ വിശദമായ ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തിന്‍റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മന്ത്രി വി എൻ വാസവന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തൈക്കാട് സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്, എം എൽ എ മാരായ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ, ജെനീഷ് കുമാർ, എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്, പത്തനംതിട്ട കളക്ടർ എസ് പ്രേം കൃഷ്ണൻ, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്‍റ് പി എസ് പ്രശാന്ത്, കമ്മീഷണർ പ്രകാശ് സി വി, വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. ഈ സംഗമം ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് നൽകുമെന്നും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തർക്ക് ഇതൊരു അതുല്യ അനുഭവമായിരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

