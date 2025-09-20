ഉഴുതുമറിക്കേണ്ട, വളവും കീടനാശിനികളും തൊടീക്കുകയേ വേണ്ട; ഒരു തണ്ടിൽ അഞ്ഞൂറോളം നെൽമണികള് കതിരണിയിക്കാൻ 'ഫുക്കുവോക്ക'
കളകൾക്കൊപ്പം നെല്ലും വളരും, ഉഴുതുമറിക്കലോ കീടനാശിനി തളിക്കലോ ഇല്ല. പ്രകൃതിയെ അതേപടി നിലനിർത്തി സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ജപ്പാനീസ് കൃഷിരീതി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് കാസർക്കോട്ടെ ഒരു കുടുംബം. പുതിയ 'ഒറ്റ വൈയ്ക്കോൽ വിപ്ലവം'.
Published : September 20, 2025 at 3:10 PM IST
സന്ദീപ് കെസി
കാസർകോട്: "ആരെങ്കിലും ഒരു മണി ചോറ് ബാക്കി വെക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് അസ്വസ്ഥതയാകും. അത്രയേറെ കഷ്ടപ്പാട് ആണ് ഓരോ അരിമണിയും ഉണ്ടാക്കാൻ." കൈ മെയ് മറന്ന് മണ്ണിലിറങ്ങി പൊന്നു വിളയിച്ച കാസർക്കോട്ടെ കൃഷ്ണ കൃഷിയെ കാണുന്നത് ദൈവികമായാണ്. പ്രകൃതി കനിഞ്ഞരുളുന്ന അനുഗൃഹമാണ് പുത്തിഗെ പേരാൽ കർഷകനായ കൃഷ്ണ ആള്വയ്ക്ക് ഓരോ വിളവും.
എന്നാൽ പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികള് പലതും ഇന്ന് മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജൈവികമല്ലാത്ത കളനാശിനികളും കീടനാശിനികളും എല്ലാം മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടനയെ നശിപ്പിക്കും. ഇതിന് ഒരു പോംവഴി വേണം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് ജർമനിയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മകൻ അശ്വിനി ആൾവ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൃഷി രീതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്.
പണ്ടു വായിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോള് മുൻപെങ്ങും തോന്നാത്തൊരു കൗതുകം കൃഷ്ണക്ക് പുതിയ കൃഷിരീതിയോട് തോന്നി. അങ്ങനെ അച്ഛനു മകനും, നെൽകൃഷിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്ന ഈ കൃഷിരീതി ഒന്നു പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ ഉറച്ചു.
സംഭവം അൽപം ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജപ്പാനീസ് ജൈവ കൃഷിരീതിയായ ഫുക്കുവോക്കയാണ് ഇവർ മലയാള മണ്ണിൽ പയറ്റാനിറങ്ങിയത്. ഭൂമി ഉഴുതുമറിക്കേണ്ട, വളവും കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കേണ്ട, കള പറിക്കേണ്ട. പൂർണമായും പ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവികരീതികള് ഉപയോഗിച്ചുള്ള 'ഫുക്കുവോക്ക' മോഡലിന് പ്രത്യേകതകളേറെയാണ്.
ജപ്പാനിലെ മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക രൂപം നൽകിയ പ്രകൃതികൃഷിയാണ് 'ഫുക്കുവോക്ക'. ഇത്രയും ഒക്കെ കേട്ടപ്പോള് നാട്ടുകാർ നെറ്റി ചുളിച്ചു. ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വിളവ് ലഭിക്കുമെന്ന് അമ്പരന്നു. ചെറിയ തോതിൽ പരിഹാസങ്ങളുമുയർന്നു. എന്നാൽ കൃഷിഭവനുമായും പഞ്ചായത്തുമായും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ലഭിച്ച പിന്തുണ ഏറെ വലുതായിരുന്നെന്ന് കൃഷ്ണ ആൾവ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ടി.കെ. കുഞ്ഞാമു ഒരു രൂപ പോലും വാങ്ങാതെ രണ്ടേക്കർ ഭൂമി നെൽകൃഷിക്കായി പാട്ടത്തിന് നൽകിയപ്പോള് പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ലെന്നും കൃഷ്ണയും ആള്വയും പറയുന്നു. സംഭവം വിജയിച്ചാൽ താനും വലിയൊരു കാർഷിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന വിപ്ലവം ആകുമെന്ന അഭിമാനത്തിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞാമു.
തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് പാടം വൃത്തിയാക്കിയത്. കുറച്ചുഭാഗം നെൽവിത്തിനമായ ആർദ്രയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് കുട്ടിപ്പുഞ്ചയുമാണ് പരീക്ഷിച്ചത്. ഇതിനു മുൻപ് പരീക്ഷണത്തിനായി നട്ട നെല്ല് പൂവിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉടൻ കതിരണിയും.
വ്യത്യസ്തം വിത്തിടീലും വിളവെടുപ്പും
വിത്തിടീൽ മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഫുക്കുവോക്ക കൃഷിരീതിയിൽ. ആദ്യം വെള്ളത്തിൽ വിത്ത് ഇട്ട് വെക്കും. മൂന്നാം നാൾ അത് മാറ്റിവെക്കും. മണ്ണിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഉരുളകളിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിത്തുകൾ നിക്ഷേപിക്കും. ഇതു മണ്ണിലെറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിത്തുകൾ പക്ഷികളോ ഉറുമ്പുകളോ തിന്നുനശിപ്പിക്കുന്നതു തടയാനാണിത്.
തീർത്തും പ്രകൃതി സൗഹാർദമായ പരിസ്ഥിതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടെ പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതനിയമം കീടങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുമെന്നതിനാൽ കളപറിക്കുകയോ കീടനാശിനി പ്രയോഗമോ വേണ്ട. മണ്ണു ഫലഭൂയിഷ്ഠമാക്കാനും, കൃഷി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കാനും ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാനും കഴിയും.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാനും ഈ കൃഷി രീതി സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഒരു ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തും മറ്റൊരു ദിവസം നനവില്ലാതെയും വെച്ച വിത്തിടീൽ വലിയ ആഘോഷത്തോടെ നടത്തിയതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഇനി വിളവെടുപ്പിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെ.
നെൽച്ചെടി വളർന്ന് വിത്തുകൾ പാകമായാൽ നെൽക്കതിർ മാത്രമാണ് പറിച്ചെടുക്കുക. ചെടി അവിടെ തന്നെ നിർത്തും. അതു ഉണങ്ങി നശിച്ചു വളമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു. നെൽകൃഷി വിജയിച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് കൃഷ്ണയുടെ തീരുമാനം.
പഠനം കഴിഞ്ഞ് നേരെ കൃഷിയിലേക്ക്
പരമ്പരാഗത കർഷക കുടുംബം ആയിരുന്നു കൃഷ്ണയുടേത്. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൃഷ്ണയും പാടത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ചെളിയിൽ ചവിട്ടിയും വിത്തിട്ടും പൊന്നു വിളയിച്ചു. അങ്ങനെ വിളയിച്ച നെല്ല് പൊന്നുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. തട്ടിൻ പുറത്തു ഒരാൾ പൊക്കത്തിൽ ഉള്ള ഇരുമ്പ് വീപ്പയിൽ ആണ് നെല്ല് സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. എലിയെയും മറ്റു പ്രാണികളെയും തടയാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഫുക്കുവോക്ക കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ച് ഞാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മകൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ താത്പര്യമായി. അങ്ങനെ ആണ് വിത്തിട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു തണ്ടിൽ അഞ്ഞൂറോളം നെൽമണികൾ
ഒരു തണ്ടിൽ തന്നെ നിരവധി കതിർ വിളയും. അതിൽ ഒന്നിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് അമ്പതോളം നെൽമണികൾ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ 10 കതിരിൽ തന്നെ 500 ഓളം നെൽമണികൾ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നു കൃഷ്ണ പറയുന്നു. പാടത്ത് പുല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും ഇതിന് തടസമാകില്ല. അധികം കീടശല്യവും ഇല്ലെന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജപ്പാനിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് തുല്യമാണ് ഇവിടെയും കാലാവസ്ഥയെന്ന് മകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃഷ്ണ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫുക്കുവോക്ക ഒരു മാതൃക
കേരളം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം വിഷാംശമില്ലാത്ത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ്. ഓർഗാനിക് ഭക്ഷണ രീതി നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫുക്കുവോക്ക ഒരു മാതൃകയാണെന്നു പുത്തിഗെ കൃഷി ഓഫിസർ ദിനേശ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പാടത്തേക്ക് ഒരു വസ്തുക്കളും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാലിന്യവും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ കൃഷി രീതിയിൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ എന്തായാലും പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ വലിയ കീടബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല. കാരണം കളകൾക്കൊപ്പമാണ് നെല്ല് വളരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മറ്റു പ്രാണികൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും.
തരിശുപാടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സർവെ ചെയ്ത് കൃഷി ഇറക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് കൃഷി വകുപ്പ്. ഇത്തരം കൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണ ആൾവ ഒരു മാതൃക ആണെനും ഞങ്ങൾ നിർദേശങ്ങളുമായി കൂടെ ഉണ്ടെന്നും ദിനേശ് വ്യക്തമാക്കി.
ഫുക്കുവോക്കയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ
ഭൂമി ഉഴുതു മറിക്കുകയോ കള പറിക്കുകയോ വളമോ കീടനാശിനിയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കൃഷി നടത്തണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഫുക്കുവോക്ക എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ കൃഷിരീതി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ജപ്പാൻ സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് മസനോബു ഫുക്കുവോക്ക എന്നാണ്. മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റായാണ് ഫുക്കുവോക്കയുടെ കാർഷിക രംഗത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവ്.
ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വയസിൽ ആധുനികമായ കൃഷിരീതിയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം നാടായ ഷിക്കോക്കുവിൽ മടങ്ങിയെത്തി സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ കൃഷി തുടങ്ങി. ഭൂമിയെ അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന ഫുക്കുവോക്കയുടെ ആശയത്തെ പലരും സംശയത്തോടെ ആണ് നോക്കിയത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ കൃഷി രീതി ലോകപ്രശസ്തമായി.
തൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളെപ്പറ്റി ഫുക്കുവോക്ക എഴുതിയ ഒറ്റ വൈയ്ക്കോൽ വിപ്ലവം (“The One-Straw Revolution”) എന്ന പുസ്തകം ഒട്ടേറെ വിദേശ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാഗ്സെ അവാർഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ അംഗീകാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
