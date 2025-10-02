'കാന്സര് രോഗികള്ക്ക് അരകിലോ മീന് ഫ്രീ'; കാരുണ്യത്തിന്റെ കരസ്പര്ശം, മാതൃകയാണ് ബാബുവും കുടുംബവും
നാടിന് മാതൃകയായി മത്സ്യ വ്യാപാരി ബാബു. കാന്സര് രോഗികള്ക്ക് സൗജന്യമായി അരകിലോ മീന് നല്കും. കടയ്ക്ക് സമീപം ഫ്ലക്സ് ബോര്ഡും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു.
Published : October 2, 2025 at 1:34 PM IST
തൃശൂര്: തിരക്കേറിയ മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിലെ ബാബുവിൻ്റെ മീൻ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ രണ്ട് വലിയ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകൾ കാണാം. 'ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് അര കിലോ മീൻ സൗജന്യം' എന്നതാണ് ബോർഡിലെ എഴുത്ത്. പാഴ്വാക്കല്ലിത്. ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബവും അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
പണത്തിന്റെയും ലാഭത്തിന്റെയും ലോകത്ത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കരസ്പർശമാകുന്ന ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഇവിടെ. തൃശൂർ മുളങ്കുന്നത്തുകാവിലെ മത്സ്യ വ്യാപാരി ബാബുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവുമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ താരങ്ങള്.
അപരൻ്റെ ദൈന്യതയ്ക്ക് നേരെ മുഖം തിരിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ ബാബുവും കുടുംബവും മാതൃകയാണ്. വെറുതെയൊന്നും കിട്ടില്ല മീൻ. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രോഗിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിക്കണം. അങ്ങനെയെങ്കില് അര കിലോ മീൻ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.
സ്ഥിരമായി വരുന്ന രോഗികളും കുടുംബങ്ങളും ബാബുവിനോട് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വെറും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെയാണ് മറുപടി നൽകുന്നത്. തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് കാൻസർ ബാധിച്ചപ്പോൾ മരുന്നുകളുടെ അമിത ചെലവും കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയും നേരിൽ കണ്ടു. അന്ന് മുതലാണ് ബാബു ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്.
ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ കച്ചവടം: തൃശൂർ ശക്തൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ തൻ്റെ 12 വയസ് മുതൽ ജോലി തുടങ്ങിയതാണ് മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് മൽപ്പാൻ വീട്ടിൽ ബാബു. പിന്നീട് റോഡ് അരികിൽ മീൻ വിറ്റു. ഏറെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾക്കൊടുവിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വാടക മുറിയിൽ കട ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അവിടെ നിന്നും മാറേണ്ടി വന്നു.
പിന്നീട് ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോണെടുത്താണ് സ്വന്തമായൊരു കട ആരംഭിച്ചത്. തൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചതും തൻ്റെ ഇല്ലായ്മകൾ അറിഞ്ഞും പിതാവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് മാസമായി കാൻസർ രോഗികൾക്ക് അര കിലോ മീൻ സൗജന്യമായി നൽകുക എന്ന തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞു.
ഒരു കാലത്ത് വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചും ഫുട്പാത്തിൽ മീൻ വിറ്റും കുടുംബം പോറ്റിയിരുന്ന ബാബു ഇന്ന് സ്വന്തം വീടും കടയും നേടിയിട്ടും ജീവിതത്തിൽ കണ്ട കഷ്ടപ്പാടുകൾ മറന്നിട്ടില്ല. വിശപ്പിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ പിതാവ് ജോർജിന്റെ ആ വാക്കുകൾ ഇന്നും ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുന്നുവെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു.
മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പോയി വരുന്നവർ ബോർഡ് കണ്ട് കടയിൽ എത്താറുണ്ട്. അവരെ സഹായിക്കാനാകുന്നത് വലിയ സന്തോഷമാണെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു. ലോണും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. മക്കൾ കഷ്ടപ്പാട് അറിഞ്ഞ് വളരണം. പൈസ അമിതമായി നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലരും വഴിതെറ്റി പോകുന്നത്. പണത്തെക്കാള് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മക്കൾ അറിയണമെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞു.
സേ നോ ടു തട്ടിപ്പ്: വാർത്തയും പരസ്യ ബോർഡും കണ്ട് ബാബുവിനെ പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട. കാരണം എന്താണെന്നല്ലേ. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രോഗിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമെ മീൻ കിട്ടും. വമ്പൻ മീനുകൾ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മീനുകൾ നൽകാറുണ്ടെന്ന് ബാബു പറഞ്ഞു.
മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ബാബുവിൻ്റെ വീടും കടയും. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് കൂടുതലും കടയില് നിന്നും മീന് വാങ്ങാറുള്ളത്. മീന് ആവശ്യമുള്ളവര്ക്ക് എപ്പോള് വേണമെങ്കിലും കടയില് വരാമെന്നും മീന് നല്കുമെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു.
