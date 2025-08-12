എറണാകുളം: വഞ്ചനാകേസില് നടന് നിവിന് പോളിക്കും സംവിധായകന് എബ്രിഡ് ഷൈനുമെതിരായ തുടര് നടപടികള് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി. സഹ നിര്മാതാവിനെ വഞ്ചിച്ച് രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്ന കേസിലെ നടപടികളാണ് സിംഗിള് ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസെടുത്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് നിവിന് പോളിയും എബ്രിഡ് ഷൈനും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
മഹാവീര്യര് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹനിര്മാതാവ് ഷംനാസിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് നേരത്തെ തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസ് ഇരുവര്ക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. സിനിമ നിര്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തര്ക്കമാണ് കേസിന് ആധാരം.
'മഹാവീര്യര്' സിനിമയുടെ നിര്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 95 ലക്ഷം രൂപയോളം കിട്ടാനുണ്ടെന്നാണ് പരാതിക്കാരന്റെ അവകാശവാദം. എബ്രിഡ് ഷൈന്, നിവിന് പോളി കൂട്ടുക്കെട്ടില് വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം 'ആക്ഷന് ഹീറോ ബിജു 2'ല് തന്നെ നിര്മാണ പങ്കാളി ആക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 1.90 കോടി രൂപ വീണ്ടും കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ഷംനാസിന്റെ പരാതി. മഹാവീര്യർ ചിത്രത്തിൽ 95 ലക്ഷത്തോളം രൂപ കിട്ടാനുണ്ടെന്നും ഇയാൾ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കേസിൽ നിവിൻ പോളി ഒന്നാം പ്രതിയും എബ്രിഡ് ഷൈൻ രണ്ടാം പ്രതിയുമായിരുന്നു.
സിനിമയുടെ നിര്മ്മാണ പങ്കാളിത്തം സംബന്ധിച്ച കരാര് തയ്യാറയതിന് പിന്നാലെ മൂവര്ക്കും ഇടയില് അഭിപ്രായഭിന്നത ഉണ്ടായി. ഷംനാസിന്റെ നിര്മാണ കമ്പനിയുമായുള്ള കരാര് മറച്ചുവച്ച് കൊണ്ട് സിനിമയുടെ ഓവര്സീസ് അവകാശം വിറ്റുവെന്നും അങ്ങനെ 1.90 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പരാതി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2' എന്ന സിനിമയുടെ പേര് വ്യാജ ഒപ്പിട്ട് സ്വന്തമാക്കിയെന്ന കേസിൽ നിർമാതാവ് പി എ ഷംനാസിനെതിരെ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാതാവും നായകനുമായ നിവിൻ പോളി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാലാരിവട്ടം പൊലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഷംനാസിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിരുന്നു.
2023-ൽ 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2' സിനിമയുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിവിൻ പോളിയുടെ നിർമാണ കമ്പനിയായ പോളി ജൂനിയറിനാണെന്ന് കാണിച്ച് നിവിൻ പോളി, സംവിധായകൻ ഏബ്രിഡ് ഷൈൻ, ഷംനാസ് എന്നിവർ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിവരം മറച്ചുവെച്ച് ഫിലിം ചേംബറിൽ നിന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അവകാശം ഷംനാസ് സ്വന്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി നിവിൻ പോളിയുടെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ട രേഖയാണ് ഷംനാസ് ഹാജരാക്കിയത്. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ രേഖ വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് ഷംനാസിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു റിലീസ് ചെയ്ത് എട്ടു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2016 ഫെബ്രുവരി നാലിനായിരുന്നു ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു റിലീസ് ചെയ്തത്.
Also Read: ഓണം കൂടാൻ നാട്ടിലെത്തണോ? വണ്ടികൾ ഫുള്ളായി തുടങ്ങി, വൈകിയാൽ പണി കിട്ടും