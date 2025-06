ETV Bharat / state

അറിവിൻ്റെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ നാൽവർ സംഘം; ഒറ്റ പ്രസവത്തിലുണ്ടായ നാല് കുരുന്നുകൾ ഒരുമിച്ച് സ്‌കൂളിലേക്ക് - QUADRUPLETS FIRST SCHOOL DAY

four children born in one birth go to school for first time ( ETV Bharat )