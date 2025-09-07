കണ്ണിൽ മുളക് സ്പ്രേ ചെയ്തു, കാലിൻ്റെ വെള്ളയും ചെവിയുടെ ഡയഫ്രവും അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു; യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് ലോക്കപ്പ് മർദനത്തിന് ഇരയായതായി എസ്എഫ്ഐ മുന് നേതാവ്
അന്ന് കോന്നി സിഐ ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പിയായ മധുബാബുവിനെതിരെയാണ് എസ്എഫ്ഐ മുന് നേതാവായ ജയകൃഷ്ണന് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : September 7, 2025 at 4:04 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യുവാവിന് മർദനമേറ്റതിൻ്റെ സി.സി.ടി.വി. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു ചർച്ചയായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി എസ്എഫ്ഐ പത്തനംതിട്ട മുന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജയകൃഷ്ണന് തണ്ണിത്തോട്. യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് തനിക് പൊലീസിൽ നിന്നും ക്രൂര മർദനം ഏല്ക്കേണ്ടി വന്നതായും താന് ഇപ്പോഴും കേസ് നടത്തുകയാണെന്നും ജയകൃഷ്ണന് തണ്ണിത്തോട് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്ന് കോന്നി സിഐ ആയിരുന്ന ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പിയായ മധു ബാബുവിനെതിരെയാണ് ജയകൃഷ്ണൻ്റെ ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നത്. പൊലീസുകാര് ചേര്ന്ന് കാലിൻ്റെ വെള്ളയും ചെവിയുടെ ഡയഫ്രവും അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെന്നും കണ്ണിലും ദേഹത്തും മുളക് സ്പ്രേ ചെയ്തെന്നുമാണ് ജയകൃഷ്ണന് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ആരോപിക്കുന്നത്.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം
മർദനവും മൂന്നാം മുറയും കാടത്തവും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പൊലീസ് ഓഫീസർമാർ ഇപ്പോഴും കേരള പൊലീസ് സേനയിലെ തലപ്പത്ത് മാന്യൻമാർ ചമഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. അല്പം പഴയൊരു കഥ പറയട്ടെ... ഞാൻ എസ്എഫ്ഐ ഭാരവാഹി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് (യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്ത് ) അന്നത്തെ കോന്നി സിഐ മധുബാബു എന്നെ ലോക്കപ്പ് മർദനത്തിനും മൂന്നാംമുറക്കും വിധേയമാക്കിയത്. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ പുതിയ തലമുറക്ക് അവിശ്വസനീയമായി തോന്നും.
കാലിൻ്റെ വെള്ള അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു, ചെവിയുടെ ഡയഫ്രം അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു, കണ്ണിലും ദേഹത്തും മുളക് സ്പ്രേ ചെയ്തതടക്കം പറഞ്ഞാൽ 10 പേജിൽ അധികം വരും... എൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്തിൻ്റെ കാരണം. 6 മാസം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സതേടി അന്നത്തെ ഭരണകൂടം എന്നെ 3 മാസത്തിൽ അധികം ജയിലിൽ അടച്ചു. ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് എനിക്കെതിരെ നിരവധി കേസുകൾ എടുത്തത്.
എടുത്ത കേസുകൾ എല്ലാം ഇന്ന് വെറുതെ വിട്ടു...ഞാൻ അന്ന്മുതൽ തുടങ്ങിയ പോരാട്ടമാണ് പൊലീസിലെ ക്രിമിനലായ മധുബാബുവിനെതിരെ ....കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി കേസ് നടത്തുന്നു അന്നത്തെ പത്തനംതിട്ട എസ് പി ഹരിശങ്കർ ഇന്നത്തെ ഐ ജി മാതൃകാപരമായി കേസ് അനേഷിച്ചു. കുറ്റക്കാരനായ മധു ബാബുവിനെതിരെ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തു പൊലീസ് സേനക്ക് തന്നെ മധുബാബു അപമാനം ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയില്ല ????
നിരവധി കേസുകളിൽ ശിക്ഷിച്ച മധു ബാബുവിനെ നേരത്തെ തന്നെ സർവീസിൽ നിന്ന് കളയേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ മധു ബാബു ഇന്നും പൊലീസ് സേനയിൽ ശക്തമായി തന്നെ തുടർന്നുപോകുന്നു ഇനി പരാതി പറയാൻ ആളില്ല..എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാത്തത്, ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എനിക്ക് ഇന്നും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യം.
ഞാൻ പൊലീസ് ക്രിമിനൽസിനെതിരായ പോരാട്ടം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നടത്താനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് മരണം വരെയും പോരാടും കാശു തന്നാൽ എല്ലാവരെയും വിലക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ക്രിമിനൽ പൊലീസുകാർ അറിയണം.
Also Read:സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് മര്ദിച്ചു, കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു; പീച്ചി പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം, ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്