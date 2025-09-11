മുൻ മന്ത്രിയും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്ന പി പി തങ്കച്ചൻ അന്തരിച്ചു
വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം. നാല് തവണ നിയമസഭാംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം കൃഷി മന്ത്രിയായും നിയമസഭാ സ്പീക്കറായും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : September 11, 2025 at 5:12 PM IST
എറണാകുളം: മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പിപി തങ്കച്ചൻ (86) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വൈകീട്ട് 4.30നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം. ശ്വാസകോശ അണുബാധയെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പിപി തങ്കച്ചൻ നാല് തവണ നിയമസഭാംഗമായി. എകെ ആൻ്റണി മന്ത്രിസഭയിൽ കൃഷിമന്ത്രിയായും കെ കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ നിയമസഭ സ്പീക്കറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1982 മുതൽ 2001 വരെ പെരുമ്പാവൂർ എംഎൽഎ ആയിരുന്നു.
പിപി തങ്കച്ചൻ കെ കരുണാകരൻ്റെ ഉറ്റ അനുയായി ആയിരുന്നു. 1968ൽ പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭയുടെ ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നഗരസഭ ചെയർമാൻ എന്ന റെക്കോഡ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. 1968 മുതൽ 1980 വരെ പെരുമ്പാവൂർ നഗരസഭ കൗൺസിൽ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സൗമ്യനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ
1977 മുതൽ 1989 വരെ എറണാകുളം ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു. 2001ൽ പെരുമ്പാവൂരിലും 2006ൽ കുന്നത്തുനാട്ടിലും മത്സരിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. യഥാക്രമം സാജു പോളിനോടും എംഎം മോനായിയോടുമാണ് അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടത്.
2004ൽ കെ മുരളീധരൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെപിസിസിയുടെ താത്കാലിക പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2004ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ യുഡിഎഫ് കൺവീനറായ അദ്ദേഹം 2018 വരെ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. മാർക്കറ്റ്ഫെഡ് ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അങ്കമാലി നായത്തോട് പൈനാടത്ത് പരേതനായ ഫാ. പൗലോസിൻ്റെ മകനായി 1939 ജൂലൈ 29നാണ് ജനിച്ചത്. നിയമബിരുദവും പൊതുഭരണത്തിൽ ഡിപ്ലോമയും നേടിയ ശേഷം അങ്കമാലിയിൽ അഡ്വ. ഇട്ടി കുര്യൻ്റെ ജൂനിയറായി അഭിഭാഷകവൃത്തി ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് പൊതുപ്രവർത്തനരംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു. പാത്രിയാർക്കിസ് ബാവയിൽ നിന്ന് യാക്കോബായ സഭയുടെ കമാൻഡർ പദവി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിവി തങ്കമ്മയാണ് ഭാര്യ. മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്.
പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രശംസ നേടിയ നിയമസഭ സ്പീക്കർ
1991ൽ നിയമസഭ സ്പീക്കറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പോലും പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയ പ്രഗത്ഭനായ സ്പീക്കറായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എംഎൽഎമാർക്ക് ഒരു പേഴ്സനൽ അസിസ്റ്റൻ്റിനെ വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതും പിന്നാക്കക്ഷേമം, പരിസ്ഥിതി, സഭയിൽ വയ്ക്കുന്ന രേഖകളുടെ പരിശോധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റികൾക്ക് രൂപം നൽകിയതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണ്.
1992ൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി സഭാസ്പീക്കർമാരുടെ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. 1995ൽ എകെ ആൻ്റണി മന്ത്രിസഭയിൽ കൃഷിമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ കൃഷിക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകാനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനം എടുത്തു.
യുഡിഎഫ് മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി സൗഹൃദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. കെ കരുണാകരൻ പാർട്ടി വിട്ടുപോയപ്പോഴും തങ്കച്ചൻ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിലകൊണ്ടു.
അനുശോചിച്ച് രാഷ്ട്രീയ കേരളം
പിപി തങ്കച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുശോചിച്ചു. പ്രാദേശിക തലത്തിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന നേതൃതലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നുവന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിവാദങ്ങളിൽപ്പെടാതെ രാഷ്ട്രയ രംഗത്ത് സൗമ്യനായി നിറഞ്ഞുനിന്ന തങ്കച്ചൻ വഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു.
മന്ത്രി, നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എന്നീ നിലകളിൽ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുനിർത്തി മുന്നോട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച തങ്കച്ചൻ എല്ലാവരുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് ഏറെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും ചേർത്തുപിടിച്ച നേതാവായിരുന്നു തങ്കച്ചനെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കനത്ത നഷ്ടമാണെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെപിസിസി മൂന്നു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതായി കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
ഞങ്ങൾക്ക് പിതൃതുല്യനായ നേതാവാണ് പിപി തങ്കച്ചനെന്നും നേതൃനിരയിൽ സൗമ്യതയും പ്രാഗത്ഭ്യവും പ്രകടിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം പാർട്ടിയെ വളർത്താൻ നന്നായി പരിശ്രമിക്കുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തുവെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. തങ്കച്ചൻ്റെ വേർപാട് കേരളത്തിന് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആദരണീയനായ നേതാവാണ് അദ്ദേഹമെന്നും ജനഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനംപിടിച്ച തങ്കച്ചൻ സ്പീക്കറായും മന്ത്രിയായും യുഡിഎഫ് നേതൃനിരയിലും വിശ്വാസ്യതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി.
സൗമ്യതയെ കരുത്താക്കി മാറ്റിയ നേതാവാണ് പിപി തങ്കച്ചനെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയെക്കാൾ വലുതല്ല മറ്റൊന്നും എന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു. പിപി തങ്കച്ചൻ എല്ലാവരെയും ചേർത്തുനിർത്താൻ വൈഭവം കാണിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയോഗം വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ് അറിയിച്ചു.
തൻ്റെ ആദ്യകാല സുഹൃത്തുക്കൾ ഓരോരുത്തരായി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എകെ ആൻ്റണി പറഞ്ഞു. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിരുന്നുവെന്നും ആൻ്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
