താലിബാൻ സർക്കാറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് തന്ത്രപരമായ ഇടപെടല്; വൈകി പോയെന്നും നയതന്ത്ര വിദഗ്ധര്
എന്തുകൊണ്ടാണ് താലിബാന് നേതാവിന്റെ ഇന്ത്യാ സന്ദര്ശനം പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്നത്? എന്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ-താലിബാന് ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവി? ഇവയെ കുറിച്ച് മുന് നയതന്ത്രവിദഗ്ധരായ ടി.പി ശ്രീനിവാസനും കെ .പി ഫാബിയാനും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
Published : October 10, 2025 at 6:27 PM IST
അയൽ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുകയാണ്. അഫ്ഗാനില് ആദ്യ താലിബാൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ വഷളായ ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധമാണ് രണ്ടാം താലിബാൻ സർക്കാറിന്റെ കാലത്ത് വീണ്ടും ഊഷ്മളമാകുന്നത്. താലിബാൻ സർക്കാറിനെ ഇന്ത്യ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചില്ലങ്കിലും, അഫ്ഗാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമിർ ഖാൻ മുത്തഖി രാജ്യത്തിന്റെ അതിഥിയായി ഡൽഹിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലായാണ് നയതന്ത്ര രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പാക്കിസ്ഥാനുമായി പിണങ്ങിയതിനാലാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഫ്ഗാന് സർക്കാറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുങ്ങിയതെന്ന് മുൻ അംബാസഡറും നയതന്ത്ര വിദഗ്ദനുമായ ടി.പി. ശ്രീനിവാസൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാന് സർക്കാറുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വൈകിയെന്ന് കരുതുന്നില്ലന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി
താലിബാനുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ നിയമങ്ങളിലും സ്ത്രീകളോടുള്ള സമീപനത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട്.റഷ്യയൊഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളൊന്നും താലിബാൻ സർക്കാറിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയും നിലവിൽ താലിബാൻ സർക്കാറിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.
"പൊതുവെ ഒരു രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെ ബാധിക്കാറില്ല. ആര് അധികാരത്തിൽ വരുന്നോ അവരെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പോളിസി. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിനെതിരായ നിലപാടും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കംബോഡിയ സർക്കാറിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. താൻ നയതന്ത്ര പ്രധിനിധിയായിരുന്ന ഫുജിയിലെ സർക്കാറിനെ കുറച്ച് കാലം ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും", ടി പി ശ്രീനിവാസന് പറഞ്ഞു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് എന്നും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയിൽ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ എണ്ണ, ധാതു ഖനന മേഖലയിൽ ചൈനയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും താജിക്കിസ്ഥാനിലും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അമു ദര്യ തടത്തിൽ 962 ദശലക്ഷം ബാരൽ അസംസ്കൃത എണ്ണയും 52,025 ബില്യൺ ഘന അടി പ്രകൃതിവാതകവും ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈയൊരു പ്രകൃതി സമ്പത്താണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. താലിബാൻ സർക്കാർ രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് ചൈനയാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ലിഥിയത്തിനും മറ്റ് ധാതുക്കൾക്കുമുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള ധാതു സമ്പത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വർധിപ്പിക്കുന്നു. പരസഹായമില്ലാതെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിന്റെ ഖനന മേഖലയെ വാണിജ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും ശേഷിയും താലിബാന് ഇല്ല. ഇത് അറിയാവുന്നതിനാലാണ് ചൈന ഏറ്റവും അടുത്ത പങ്കാളിയായി മാറാൻ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. ചൈനയിലെ സിൻജിയാങ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യ പെട്രോളിയം ആൻഡ് ഗ്യാസ് കമ്പനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ അധികൃതരുമായി ഒരു പ്രധാന എണ്ണ ഖനന കരാറിൽ എത്തിയിരുന്നു. 25 വർഷത്തെ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി സിഎപിഇസി ആദ്യ വർഷത്തിൽ 150 മില്യൺ ഡോളറും 2026 ആകുമ്പോഴേക്കും ആകെ 540 മില്യൺ ഡോളറും നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അഫ്ഗാന് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണം
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, പവർ ടൂളുകൾ, കാറ്റ്, സൗരോർജ്ജം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ ബാറ്ററി സംഭരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള വലിയ ശേഷിയുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററികളുടെ നിർണായക ഘടകമാണ് ലിഥിയം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് കാണപ്പെടുന്ന ലിഥിയം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉയോഗിക്കാം മാത്രമല്ല ചൈനയ്ക്ക് ഉപയോഗപെടുത്താനും കഴിയും.
ഇത്തരത്തിൽ ചൈന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കണമെന്ന താല്പര്യവും ഇന്ത്യയ്ക്കുണ്ട്. അഫ്ഗാന് ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇതൊരു കാരണമാണ്. ഇന്ത്യയും വൻ തോതിലുളള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഫ്ഗാന് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 90 മില്യൻ ഡോളർ ചെലവിട്ടാണ് കാബൂളിലെ അഫ്ഗാന് പാർലമെന്റ് ഇന്ത്യ നിർമിച്ചു നൽകിയത്.
2009ൽ മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച നിർമാണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായത് 2014ലാണ്. 2015ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന അഫ്ഗാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമ്മാനമായാണ് ഇതു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
"താലിബാൻ മന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യ വേദിയൊരുക്കിയത് അന്താരാഷട്രതലത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ്.അഫ്ഗാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടെ ഇന്ത്യ താലിബാൻ സർക്കാറിനെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ടി പി ശ്രീനിവാസൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി നേരത്തെ ബന്ധം പുലര്ത്തണമായിരുന്നു
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് താലിബാൻ ഭരണമേറ്റടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നുവെന്ന് മുൻ അംബാസഡറും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ദനുമായ കെ.പി ഫാബിയാൻ ഇടിവി ഭാരതിതോട് പറഞ്ഞു. "കാരണം നയതന്ത്ര ബന്ധമെന്നത് ആരോണോ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത് അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുകയെന്നതാണന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ, അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തി അത് തിരുത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്രയും നാൾ ഇന്ത്യ അവിടുത്തെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തിയില്ല. ഈയൊരു തെറ്റ് ഇപ്പോൾ തിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇതിലേക്ക് നയിച്ച നിലവിലെ സാഹചര്യവും നമ്മൾ മനസിലാക്കണം", കെ. പി. ഫാബിയാന് പറഞ്ഞു.
"ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളകുന്നു. അതേസമയം പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സൈനിക പിന്തുണയും ശക്തിപ്പെടുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മെച്ചപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന കാരണം ട്രംപിന്റെ ബിസിനസാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ത്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് നേട്ടമാണ്", കെ. പി. ഫാബിയാന് പറഞ്ഞു.
"താലിബാൻ ഭരണമേറ്റെടുത്തതോടെ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഐ എസ് ഐ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ ബന്ധമില്ലായെന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമാവും. അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്താതിരിക്കുന്നതാണ് വിഡ്ഢിത്തമാണ്ഠ, കെ.പി ഫാബിയാൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പുരാതനമായ ബന്ധം
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി നമുക്ക് പുരാതനമായ ബന്ധമാണുള്ളത്. അവിടെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. താലിബാൻ ഭരണമേറ്റടുത്തപ്പോൾ ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാരെയും മെഡിസിനും അയക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇന്ത്യ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. അവിടെ ജോലിചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും ആശുപത്രി നല്ല നിലയിൽ നടത്താമെന്നും അവരെ അറിയിക്കാമായിരുന്നു. ഭാവന സമ്പന്നമായ നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബഗ്രാം വിമാനത്താവളം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്ന യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പരാമർശത്തിനു പിന്നാലെ താലിബാൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ബഗ്രാം വിമാനത്താവളം സൈനിക നടപടിയിലൂടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.
പഹൽഗാം ആക്രമണത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പാകിസ്ഥാനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അവരുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിനൊരുക്കമാണെന്ന സൂചന നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ്. അഫ്ഗാന് വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ മറ്റു നയതന്ത്ര ഇടപെലുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ട്രംപുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടികാണിച്ചു.
അതേ സമയം അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും താലിബാൻ നേതാവുമായ അമിർ ഖാൻ മുത്തഖി പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പമാണ് ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്. നയതന്ത്ര, സാമ്പത്തികബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സന്ദർശനത്തിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ എന്നിവരുമായി മുത്തഖി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. താലിബാൻ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘം ആദ്യമായാണ് രാജ്യത്ത് എത്തുന്നത്.
