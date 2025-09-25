റെജി ചന്ദ്രൻ്റെ ക്യാമറയിൽ വിരിഞ്ഞ 'ആര്യനാടൻ തുമ്പി'; തിരുവനന്തപുരത്തെ തുമ്പി പട്ടികയിൽ അഞ്ച് പുതിയ അതിഥികൾ കൂടി
ആര്യനാടൻസീസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഗവേഷകർ ആര്യനാട് ഉൾപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വനമേഖലയിലെ തുമ്പികളെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ വിനോദ് എസ് വി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : September 25, 2025 at 7:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന ജില്ലയുടെ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് തിളക്കം വർധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തിരുവനന്തപുരം വനം ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തിയ തുമ്പി സർവേയിൽ അഞ്ചോളം പുതിയ ഇനം തുമ്പികളെ കണ്ടെത്തി. ഇതിന് മുന്നോടിയായി, ആര്യനാട് സ്വദേശിയായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കണ്ടെത്തിയ, 'ചെറുചോല കടുവാ തുമ്പി' (Merogomphus aryanadensis) എന്ന പുതിയ ഇനം തുമ്പിയാണ് ഗവേഷകർക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയത്.
2020 ലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം, ആര്യനാട് സ്വദേശിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ റെജി ചന്ദ്രൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു തുമ്പി വന്നുപെടുന്നത്. ആര്യനാട് മേഖലയിലെ ചിത്രശലഭങ്ങളെയും തുമ്പികളെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാണികളെ തൻ്റെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നത് ശീലമാക്കിയ റെജി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും തൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ അവതരിച്ച പുതിയ തുമ്പിയുടെ പേര് തിരിച്ചറിയാനായില്ല. ആര്യനാട് പഞ്ചായത്തിലെ മഞ്ചാടിനിന്നവിള ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് റെജി പകർത്തിയ ഈ തുമ്പിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെ അദ്ദേഹം ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളജിലെ ഗവേഷകനും സുഹൃത്തുമായ വിവേക് ചന്ദ്രനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ, ഇത് ശാസ്ത്ര ലോകം ഇതുവരെ തിരിച്ചറിയാത്ത പുതിയ ഇനം തുമ്പിയാണെന്ന് വിവേക് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. മാസങ്ങൾ നീണ്ട പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിന് ചെറുചോല കടുവാ തുമ്പി അഥവാ MEROGOMPHUS ARYANADENSIS എന്ന പേര് നൽകി. ആര്യനാട് പ്രദേശത്തോടുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിച്ചാണ് 'ആര്യനാടൻസീസ്' എന്ന പേര് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആര്യനാടൻസീസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഗവേഷകർ ആര്യനാട് ഉൾപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വനമേഖലയിലെ തുമ്പികളെ കുറിച്ച് സർവേ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ വിനോദ് എസ് വി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
തുമ്പി ഗവേഷകനും സർവേ സംഘാംഗവുമായ രഞ്ജിത് ജേക്കബ് മാത്യൂസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 25 വോളൻ്റിയർമാർ ഉൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് സർവേ നടത്തിയത്. സർവേയിൽ ആകെ 131 ഇനം തുമ്പികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ വന്യജീവി വൈവിധ്യ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അഞ്ച് പുതിയ ഇനം തുമ്പികളെയാണ് സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവയിൽ അടുത്തിടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ MEROGOMPHUS ARYANADENSIS ഉൾപ്പെടെ നാല് കടുവ തുമ്പികൾ ഉണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
MEROGOMPHUS ARYANADENSIS, PROTOSTICTA SANGUINITHORAX, ANAX INDICUS, MACROMIA BELLICOSE, LESTES DOROTHEA എന്നിവയാണ് പുതുതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ തുമ്പികൾ. തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിലെ വന്യ ജീവി വൈവിധ്യ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത തുമ്പികളാണിവ. പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിൽ പലയിടത്തും ഈ തുമ്പികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം വനം മേഖലയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
LESTES DOROTHEA (Forest spreadwing) :
കാട്ടുചേരാചിറകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൂചിത്തുമ്പിയാണ് LESTES DOROTHEA. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ തായ്ലൻഡ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീല കണ്ണുകളും കറുത്ത് ഇരുണ്ട തലയുമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. ചെടികൾ നിറഞ്ഞ കുളങ്ങളിൽ പ്രജനനം നടത്തുന്ന കാട്ടുചേരാചിറകൻ്റെ സാന്നിധ്യം പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിലാകെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഇത് വെറും ബൈക്ക് അല്ല, ജീവൻ രക്ഷിക്കും 'സൂപ്പർ ബൈക്ക്'; അപകടം നടന്നാൽ പറന്നെത്തും 'മിനി ഫയർ ഫോഴ്സ്'