ETV Bharat / state

മീന്‍പിടിത്തക്കാരന്‍റെ വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത് മീനല്ല, അസാധാരണമായ കോര് കിട്ടിയത് അഴീക്കോട്ടെ പുതിയ കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് കടലില്‍ പോയ തൊഴിലാളിക്ക്

പിത്തളയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച രണ്ട് നാഗപ്രതിമകളാണ് ഇയാള്‍ക്ക് കടലില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയത്

serpent idols off Kerala coast malappuram fisherman Puthiya Kadappuram നാഗ വിഗ്രഹങ്ങള്‍
Representative image (ETV file)
author img

By PTI

Published : September 22, 2025 at 11:24 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: മീന്‍പിടിക്കാന്‍ കടലില്‍ പോയ തൊഴിലാളിയുടെ വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത് അപൂര്‍വ വസ്‌തു. ഇത് കണ്ട അമ്പരന്ന തൊഴിലാളിക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടായില്ല. ഒടുവില്‍ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിനായി അദ്ദേഹം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി.

Also Read: അനധികൃത വിഗ്രഹ വില്പന; ബിജെപി നേതാവ് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന് പേര്‍ പിടിയില്‍

മലപ്പുറത്തെ അഴീക്കോടിന് സമീപമുള്ള പുതിയ കടപ്പുറം സ്വദേശിയുടെ വലയില്‍ കുടുങ്ങിയത് മീനിന് പകരം രണ്ട് നാഗ വിഗ്രഹങ്ങള്‍. പിത്തളയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച രണ്ട് നാഗപ്രതിമകളാണ് ഇയാള്‍ക്ക് കടലില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയത്. ഓരോന്നിനും അഞ്ച് കിലോ ഭാരം വരും. പുതിയ കടപ്പുറം ചക്കാച്ചൻ്റെ പുരക്കൽ റസലിന്‍റെ വലയിലാണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ കുടുങ്ങിയത്.

തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ വമ്പന്‍ കോരില്‍ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അമ്പരന്ന അയാള്‍ ഒടുവില്‍ പൊലിസിന്‍റെ സഹായം തേടി. താനൂര്‍ പൊലീസിലെത്തി പ്രതിമകള്‍ കൈമാറി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇത് എങ്ങനെ കടലിലെത്തി എന്ന് തങ്ങള്‍ക്കും അറിയില്ലെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. എല്ലാ സാധ്യതകളും പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. മോഷ്‌ടിച്ചതാണോ അതോ ആരെങ്കിലും ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മോഷണം പോയതാണെങ്കില്‍ വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വരുന്നതോടെ ഉടമസ്ഥര്‍ ഇതിനെ തേടിയെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്.

കേരളത്തിലെ മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളോടും അനുബന്ധിച്ച് നാഗ ക്ഷേത്രങ്ങളോ സര്‍പ്പക്കാവുകളോ നമുക്ക് കാണാനാകും. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങാനും മോഷണം പോയ വിഗ്രഹങ്ങളാണോ എന്നതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മിക്കയിടങ്ങളിലും കല്‍പ്രതിമകളാണ് ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ചില വീടുകളിലും നാഗാരാധനയും സര്‍പ്പക്കാവുകളും മറ്റുമുണ്ട്. ഇവിടെയെവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തില്‍ ലോഹ വിഗ്രഹങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്‌തമായ നാഗ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് മണ്ണാറശാലയും വെട്ടിക്കാടും. ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷേ കല്‍ബിംബങ്ങളാണ് ആരാധനയ്ക്ക് ഉള്ളത്.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി പൂര്‍വികര്‍ കണ്ടുപിടിച്ച മാര്‍ഗമാണ് കാവുകള്‍. കേരളീയ സംസ്‌കാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പിന്നീട് ഇവ മാറി. സര്‍പ്പ പൂജയും സര്‍പ്പബലിയുമടക്കമുള്ള പൂജകള്‍ മിക്ക സര്‍പ്പക്കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട്. സര്‍പ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മോഷ്‌ടിച്ച ശേഷം കടലില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളാണോയെന്നുമറിയില്ല. ചിലര്‍ പഴയ കാവുകള്‍ ഒക്കെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് മാറ്റുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ വെട്ടി മാറ്റിയ കാവുകളിലെ പ്രതിഷ്‌ഠകളാണോ ഇവയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥല പരിമിതിയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ പരിമിതിയും മറ്റും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പുതുതലമുറ ഇവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ചിലര്‍ ഭക്തിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കല്‍പ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടും കാവുകള്‍ വെട്ടി മാറ്റുന്നുണ്ട്.

Last Updated : September 22, 2025 at 11:47 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SERPENT IDOLS OFF KERALA COASTMALAPPURAM FISHERMANPUTHIYA KADAPPURAMനാഗ വിഗ്രഹങ്ങള്‍FISHERMAN NETS SERPENT IDOLS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.