തിരുവനന്തപുരം: ഐപിഎസ് ഓഫിസറെന്ന നിലയിൽ വിവിധ തലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച വനിത ഐപിഎസ് ഓഫിസറും ഐജിയുമായ ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരിക്ക് ഒരു സർക്കാർ കോർപറേഷൻ്റെ തലപ്പത്തെത്തുക എന്ന സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. സിഎംഎ ബിരുദധാരിയായ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ച് ഒരു പദവിയിൽ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് സർക്കാർ മദ്യവിൽപന സ്ഥാപനമായ ബെവ്കോയുടെ എംഡിയായി അവർക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഒരു വനിത ബെവ്കോയുടെ എംഡിയാകുന്നത്.
മദ്യവിൽപനയായതുകൊണ്ടാകാം ഇത്രയും കാലം പുരുഷന്മാർ മതിയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ മനംമാറ്റം തനിക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി പറയുന്നു. സ്വന്തം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ലഭിച്ച ഈ അവസരം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ്റെ വളർച്ചക്കും വൈവിധ്യവത്കരണത്തിനുമായി വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ആന്ധ്ര സ്വദേശിയായ ഈ ഐജി.
പുരുഷ എംഡിമാരെക്കാൾ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ബിവറേജസിൽ അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ബെവ്കോ തലപ്പത്ത് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി ബെവ്കോ അനുഭവങ്ങളും പുതിയ പദ്ധതികളും ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.
അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപം.
പൊലീസിലെ പുരുഷ ഐപിഎസ് ഓഫിസർമാർക്കായി മാറ്റിവച്ചതായിരുന്നു ഇതുവരെ ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ്റെ എംഡി സ്ഥാനം. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തി ഒരു വനിത ഐപിഎസ് ഓഫിസറായ താങ്കളെ ആദ്യമായി എംഡിയായി നിയമിച്ചു. മദ്യവിൽപന നടത്തുന്ന ഒരു കോർപറേഷൻ്റെ എംഡിയായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കൈയിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തു തോന്നി?
വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു കോർപറേഷൻ്റെ തലപ്പത്ത് എനിക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കോമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു. ഇവിടെയെത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തും ഷോപ്പുകളിലും വെയർഹൗസുകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ 45 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണെന്ന യഥാർഥ്യം മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതാണ് ബെവ്കോയുടെ കഥ.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഖജനാവിലെത്തുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ശതമാനം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ബിവറേജസ് കോർപറേഷൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കാൻ മാത്രമുള്ള സ്ഥാപനമാണോ, അതോ ഒരു ഉപഭോക്തൃ സൗഹൃദ സ്ഥാപനമാണോ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ അനുഭവത്തിലൂടെ തോന്നുന്നത്?
ബെവ്കോയ്ക്ക് 283 വിൽപനശാലകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ നൂറോളം ഷോപ്പുകൾ ഞാൻ സന്ദർശിച്ചു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ പോലും കയറാൻ മടിക്കുന്ന ഒരിടമായാണ് പല ഷോപ്പുകളും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പല കെട്ടിടങ്ങളും വളരെ പഴക്കമുള്ളതാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുക എന്നതൊരു ലക്ഷ്യമായി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇത് നിയമപരമായി നടക്കുന്ന ഒരു കച്ചവടമാണ്. ഇതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നുമില്ല. ഉപഭോക്താവ് ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് 10-15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാധനം വാങ്ങി മടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകണം. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തൃശൂരിൽ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രീമിയം ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അവിടെ പൂർണമായും ശീതീകരിച്ചതാണ്. മുകളിലേക്കു പോകാനും ഇറങ്ങാനും ലിഫ്റ്റ് സൗകര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ബിയർ വെൻഡിങ് മെഷീനും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു മാതൃകയാക്കി രണ്ടാമതായി കൊച്ചിയിൽ രണ്ടും കോഴിക്കോടും മൂന്നാറിലും ഓരോന്നു വീതവും സൂപ്പർ പ്രീമിയം ഷോപ്പുകൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.
ഒരു ജില്ലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരെണ്ണമെങ്കിലും തുറക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഷോപ്പുകളെയും ഇത്തരത്തിലാക്കണമെന്നതാണ് എൻ്റെ ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ ഉടൻ അത് സാധിക്കില്ല. മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വന്തമായി മദ്യം തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് കൗണ്ടറുകളുണ്ട്. വളരെ മോശം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം കൗണ്ടറുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയാത്തത്. ഇത്തരം ഷോപ്പുകൾ സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്തരത്തിൽ 15 ഷോപ്പുകൾ സൗകര്യപ്രദമായി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. അതല്ലാതെ 15 ഷോപ്പുകൾ കൂടി പുതിയതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
തമിഴ്നാട്ടിൽ 4700 ചില്ലറ മദ്യവിൽപന ശാലകളുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം 300 എണ്ണം മാത്രമേയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മദ്യം വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നത്. നമുക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ പകുതി ജനസംഖ്യയുണ്ട്. അപ്പോൾ 2000 ഷോപ്പെങ്കിലും വേണ്ടതാണ്. അത്രയും വേണമെന്നു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും 1000 ചില്ലറ മദ്യവിൽപന ശാലകളെങ്കിലും കേരളത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വലിയൊരളവിൽ പരിഹാരമാകും. 176 പുതിയ മദ്യക്കടകൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുവാദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ പല കാരണങ്ങൾ മൂലം അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടിവന്ന 60 ഓളം ഷോപ്പുകളുടെ ലൈസൻസ് നിലവിലുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ഷോപ്പ് തുറക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അതിൽ പ്രധാനമാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് ബിൽഡിങ് നൽകാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട്.
സ്വിഗ്ഗിയുമായി ചേർന്ന് മദ്യം ഓൺലൈനായി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായി വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലുണ്ടോ?
സർക്കാരിന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് പ്രൊപോസൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രംഗത്ത് വലിയ മെച്ചമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ക്യൂ നിൽക്കാതെ ഓൺലൈനിൽ മദ്യം ഓർഡർ ചെയ്താൽ അത് വീട്ടിലെത്തും. വീട്ടിലെത്തി ഓർഡർ ചെയ്ത ആളിൻ്റെ ഐഡി നോക്കി മാത്രമേ മദ്യം കൈമാറുകയുള്ളൂ. ഓർഡർ ചെയ്ത ആളില്ലെങ്കിൽ പകരം വാങ്ങാനെത്തുന്നവർക്ക് 23 വയസായില്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഡെലിവറി ചെയ്യില്ല. അത്തരത്തിലാണ് പ്രൊപോസൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെല്ലാം തയാറാണ്, സ്വിഗ്ഗിയും തയാറാണ്. ഇതിനുള്ള ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് പൂർത്തിയാകും.
എത്ര രൂപ വരെയുള്ള മദ്യം ഇപ്പോൾ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്?
85,000 രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ചത്. 2000-3000 രൂപ ശരാശരി വിലയുള്ള മദ്യങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമിക്കുന്ന സ്കോച്ച് വിസ്കി പോലുള്ള വിദേശ മദ്യങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈനുകളും മുഴുവൻ ബെവ്കോയിൽ ലഭ്യമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിർമിച്ച ബിയറിനു വേണ്ടി സർക്കാരിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ ധനവകുപ്പിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്.
അതിൻ്റെ നികുതി ഘടന നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുടൻ ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. അടുത്തകാലത്ത് പോർച്ചുഗൽ, എസ്തോണിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ മദ്യവും വൈനും കേരളത്തിൽ വിൽക്കാൻ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എംബസി വഴിയാണ് ഈ നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുള്ളത്.
പുതിയ ബ്രാൻഡുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?
വാർഷിക കരാർ പ്രകാരമാണത്. പുതിയ കമ്പനികളും നിലവിലുള്ള കമ്പനികളും അവരുടെ വില രേഖപ്പെടുത്തി വെബ്സൈറ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കാം. അതോടൊപ്പം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ കൂടി സമർപ്പിക്കണം. ഇത് ബെവ്കോ ആസ്ഥാനത്ത് പരിശോധിച്ച് വിൽപന അനുമതി നൽകും. ഉയർന്ന നിരക്ക് ചോദിച്ചാൽ അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ അംഗീകാരം വേണം. നിരക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ബെവ്കോ തന്നെ അംഗീകാരം നൽകും. കേരളത്തിൽ മദ്യം വിൽപനയ്ക്ക് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പോർച്ചുഗൽ, എസ്തോണിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതേ രീതിയിൽ രേഖകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച് മദ്യം ബെവ്കോ വഴി വിൽപന നടത്താം.
ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
ബെവ്കോയ്ക്ക് ഒരു ഇൻ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വിങ് ഉണ്ട്. പരാതിയുള്ളവർക്ക് 9447297907, 6238904125 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ പരാതി വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യാം. ഇ-മെയിൽ വഴിയും പരാതികൾ അറിയിക്കാം. ബിവറേജസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറിലും പരാതിപ്പെടാം. എല്ലാ പരാതികൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും. പിന്നെ ഉപഭോക്താക്കളോടുള്ള എൻ്റെ അഭ്യർഥന മദ്യത്തിൻ്റെ പണം കഴിയുന്നതും ഡിജിറ്റലായി തന്നെ നൽകുക എന്നതാണ്. പച്ചക്കറി പോലും നമ്മൾ ജിപേ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. അത് മദ്യം വാങ്ങുമ്പോഴും പിന്തുടരണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർഥിക്കാനുള്ളത്.
ജനപ്രിയമായ ജവാൻ മദ്യം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനു ലഭ്യമാണോ?
നേരത്തെ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു തീപിടുത്തമുണ്ടായ ശേഷം ഇടക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉത്പാദനം സാധാരണ നിലയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉത്പാദനം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 12,000 കേസ് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് 15 ലോഡ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകണം എന്നാണ് തീരുമാനം. അതിനാൽ ജവാനെൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയേ വേണ്ട. ഓണക്കാലത്തും ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
വില കുറഞ്ഞ ബിയർ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകുമോ?
മദ്യത്തിന് ഏറ്റവും അധികം നികുതി ഈടാക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇവിടെ 400 ശതമാനമാണ് മദ്യത്തിന് നികുതി. ടാക്സിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ മാത്രമേ വിലയിൽ കുറവ് വരുത്താൻ കഴിയൂ. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മദ്യപിക്കുന്നതെന്ന പ്രചാരണവും ശരിയല്ല. ദേശീയ ശരാശരിക്കും താഴെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളം. ഒരു മാസത്തിൽ 20 ലക്ഷം കേസുകളാണ് കേരളത്തിലെ മദ്യവിൽപന. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് 80 ലക്ഷം കേസുകളാണ്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സൈസ് നയം മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യം പല വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളും ചോദിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അത് വിൽക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയിട്ടില്ല. മദ്യത്തിന് ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ തവണയും നികുതി കൂട്ടുന്നതിനു പകരം ചെറുതായി കുറച്ചാൽ വിൽപന വർധിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നികുതി ഖജനാവിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി സർക്കാർ കുറയ്ക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. 12,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രതിമാസം ബിവറേജസ് സർക്കാരിന് നികുതിയായി നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്.
