മോട്ടോറിന്‍റെ ഹോസില്‍ പിടിച്ചു മണിക്കൂറുകളോളം അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ; ആഴമേറിയ കിണറ്റില്‍ വീണ തൊണ്ണൂറുകാരിക്ക് അഗ്നിരക്ഷാസേന തുണയായി - FIRE FORCE RESCUE

കിണറ്റിൽ ഇറക്കിയ മോട്ടോറിൻ്റെ ഹോസിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവർ. 45 അടിയോളം ആഴവും 30 അടിയോളം വെള്ളവുമുള്ള കിണറായിരുന്നു ഇത്

Fire force rescue ninety-year-old woman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 11:14 AM IST

കോഴിക്കോട്: ആഴമേറിയ കിണറ്റിൽ വീണ തൊണ്ണൂറു വയസ്സുകാരിക്ക് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ പുതുജീവൻ. കോഴിക്കോട് കുരുവട്ടൂർ കിഴക്കങ്ങോട്ട് സ്വദേശിനി അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയെയാണ് ആഴമേറിയ കിണറ്റിൽ നിന്ന് അഗ്നിരക്ഷാ സേന രക്ഷിച്ചത്.

ഇന്ന് പുലർച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. രാവിലെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളും അയൽവാസികളും ചേർന്ന് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. കിഴക്കങ്ങോട് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ട് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയെ കണ്ടെത്തിയത്. കിണറ്റിൽ ഇറക്കിയ മോട്ടോറിൻ്റെ ഹോസിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവർ. 45 അടിയോളം ആഴവും 30 അടിയോളം വെള്ളവുമുള്ള കിണറായിരുന്നു ഇത്.

Fire force rescue ninety-year-old woman (ETV Barat)

ആദ്യം പരിസരവാസികൾ ഇവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തുടർന്ന് വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിരക്ഷാസേനാംഗങ്ങളിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസറായ ജിതേഷ് കിണറ്റിലിറങ്ങി. റോപ്പിന്‍റെയും റെസ്ക്യൂ നെറ്റിന്‍റെയും സഹായത്തോടെ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മയെ സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്ക് എത്തിച്ചു.

Fire force rescue ninety-year-old woman (ETV Bharat)

സംഭവസ്ഥലത്ത് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയ ശേഷം കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി ഇവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിമാടുകുന്ന് ഫയർ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ അവസരോചിതമായ രക്ഷാദൗത്യമാണ് വയോധികയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ വി.കെ. നൗഷാദ് നേതൃത്വം നൽകി.

