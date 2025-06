ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട് ഇരുചക്ര വാഹന ഷോറൂമില്‍ വന്‍ തീപിടിത്തം - FIRE BREAKS OUT IN KOZHIKODE

Fire breaks out at two wheeler showroom in Mavoor ( ETV Bharat )

Published : June 28, 2025 at 10:54 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 11:23 AM IST

കോഴിക്കോട്: മാവൂരിലെ ഇരുചക്ര വാഹന ഷോറൂമില്‍ വൻ തീപിടിത്തം. മാവൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള കെഎംഎച്ച് മോട്ടോഴ്‌സ് ഷോറൂമിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3:45ഓടെയാണ് സംഭവം. ഷോറൂമിന് അകത്ത് നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സംഭവം കണ്ടത്. ഉടന്‍ ഷോറൂം ഉടമകളെയും വിവരമറിയിച്ചു. സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉടമകള്‍ ഷോറൂം തുറന്ന് തീയണയ്‌ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അകത്തുണ്ടായിരുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തീ പടര്‍ന്നു. ഇതോടെ മുക്കം അഗ്നിശമന സേനയെ വിവരമറിയിച്ചു. ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി

തീ അണക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി. എന്നാൽ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകാതെ വന്നതോടെ കൂടുതൽ ഫയർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി. മാവൂരില്‍ നിന്നുള്ള തീപിടിത്തത്തിന്‍റെ ദൃശ്യം (ETV Bharat)

Last Updated : June 28, 2025 at 11:23 AM IST