കാസർകോട്: അമ്പലത്തറയിലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഒരാളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരം. പാറക്കളായി സ്വദേശിയായ ഗോപി (60), ഭാര്യ ഇന്ദിര (58), മകന് രാജേഷ് (32) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച മറ്റൊരു മകന് രാകേഷ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില് പരിയാരം മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയില് തുടരുകയാണ്.
ഇന്ന് (ഓഗസ്റ്റ് 28) പുലര്ച്ചെ 4 മണിയോടെയാണ് നാട്ടുകാര് വിവരം അറിഞ്ഞത്. വിവരം അറിഞ്ഞ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി കുടുംബത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എന്നാല് ഗോപിയും ഇന്ദിരയും രാജേഷും വഴിമധ്യേ മരിച്ചു. കര്ഷകനായിരുന്നു ഗോപി. കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുടുംബത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
അമ്പലത്തറ പൊലീസ് സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലുള്ള രാകേഷിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന.
(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)