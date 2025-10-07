ETV Bharat / state

പലിശയ്‌ക്ക് പണം വാങ്ങി, വീട്ടിലെത്തി ബ്ലേഡുകാരുടെ ഭീഷണി; മഞ്ചേശ്വരത്തെ ദമ്പതികളുടെ ആത്‌മഹത്യക്ക് പിന്നില്‍ മാഫിയ എന്ന് സംശയം

ദമ്പതികളുടെ മരണത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ദമ്പതികളുടെ കുടുംബക്കാരുടെയും മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

The deceased couple Ajith and his wife Aswathy (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 2:55 PM IST

കാസർകോട്: മഞ്ചേശ്വരത്തെ ദമ്പതികളുടെ ആത്മഹത്യയ്‌ക്ക് പിന്നില്‍ ബ്ലേഡ് മാഫിയയെന്ന് സംശയം. ഇവരുടെ ഭീഷണിയാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിന് തെളിവായി ബ്ലേഡ് പലിശക്കാരനാണെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾ വീട്ടിൽ എത്തിയതിൻ്റെയും വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

ഇവർ മരിക്കാനിടയായത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ മൂലമെന്ന് തന്നെയാണ് പൊലീസിന്‍റെയും നിഗമനം. കടമ്പാറിലെ പെയ്‌ൻ്റിങ് തൊഴിലാളിയായ അജിത്തും (35) വൊര്‍ക്കാടിയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപികയായിരുന്ന ഭാര്യ അശ്വതിയും (27) ആണ് ജീവനൊടുക്കിയത്. ഇടക്കിടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ഇരുവരും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തർക്കം പലപ്പോഴും വലിയ ബഹളത്തില്‍ കലാശിച്ചിരുന്നു എന്നും നാട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

ദമ്പതികളുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ബ്ലേഡ് മാഫിയകളുടെയും പലിശക്ക് പണം നല്‍കുന്ന ആളുകളുടെയും സമ്മർദം ഉണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു. കുടുംബം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നു. ഇരുവരെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദിവസം പലിശക്ക് പണം കൊടുത്ത രണ്ട് പേർ വീട്ടിൽ വന്നത് കണ്ടിരുന്നതായും ഇവർ ഇരുവരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും നാട്ടുകാർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

couples dead in majeswaram in kasaragod due to financial crisis (ETV Bharat)

സംഭവത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. മരണത്തിൽ ദമ്പതികളുടെ കുടുംബക്കാരുടെയും മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബർ 6) വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് അവശനിലയിൽ കണ്ട ദമ്പതികളെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് മംഗലാപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവിടെ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇരുവരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

അജിത്തും അശ്വതിയും മാതാവ് പ്രമീളയുമാണ് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. മാതാവ് സ്ഥിരം ജോലിക്കു പോയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്‌ച ഉച്ചയോടെ നേരത്തെ വീട്ടിലെത്തിയ അജിത്തും അശ്വതിയും മൂന്നു വയസുള്ള മകനെയും കൂട്ടി ബന്തിയോട്ടുള്ള സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുണ്ടെന്നും അതുവരെ മകനെ നോക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചാണ് അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയത്.

പിന്നീട് വീട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ഇരുവരെയും വൈകുന്നേരത്തോടെ വീട്ടുമുറ്റത്തു വീണു കിടക്കുന്ന നിലയിൽ പരിസരവാസികള്‍ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ ഉടന്‍തന്നെ ഇരുവരെയും ഹൊസങ്കടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് മംഗളൂരു ആശുപത്രിയിലേക്കും കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

