ഒന്നാം സമ്മാനം 12 കോടി, ആകെ 332130 സമ്മാനങ്ങൾ; പൂജ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് നവംബർ 22 ന്
Published : October 4, 2025 at 5:18 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയായ പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടന്ന തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് പ്രകാശനം നടന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനമായി 12 കോടി രൂപയാണ് പൂജ ബമ്പർ ലോട്ടറിയിലൂടെ ലഭിക്കുക.
300 രൂപ വിലയുള്ള പൂജാ ബമ്പർ ടിക്കറ്റ് വഴി ആകെ 3,32,130 സമ്മാനങ്ങളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പൂജാ ബമ്പറിൻ്റെ പ്രധാന സമ്മാനഘടന ഇപ്രകാരമാണ്:
രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ വീതം ഓരോ പരമ്പരയ്ക്കും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം വീതം ഓരോ പരമ്പരയിലും രണ്ട് വീതം 10 പേര്ക്കും നാലാം സമ്മാനമായി മൂന്നു ലക്ഷം വീതം 5 പരമ്പരകള്ക്കും അഞ്ചാം സമ്മാനമായി രണ്ടു ലക്ഷം വീതം 5 പരമ്പരകള്ക്കും നല്കുന്നു എന്നതാണ് പൂജാ ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. കൂടാതെ 5000, 1000, 500, 300 വീതം രൂപയുടെ ഉൾപ്പെടെയാണ് ആകെ 332130 സമ്മാനങ്ങൾ നല്കുമെന്നും ലോട്ടറി പബ്ലിസിറ്റി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. നവംബർ 22 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് പൂജ ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.
തിരുവോണം ബമ്പർ റെക്കോർഡ് വിൽപന
തിരുവോണം ബമ്പർ ഇത്തവണ റെക്കോർഡ് വില്പനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പൂജ ബമ്പർ പ്രകാശനത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഓണം ബമ്പറിൽ ഒരൊറ്റ ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് വിറ്റു പോകാത്തത്. പ്രിൻ്റിങ് പിഴവ് കാരണമാണ് ഒരു ടിക്കറ്റ് മാത്രം ഒഴിവായത്. ആകെ 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് അച്ചടിച്ചത്. റെക്കോർഡ് വില്പനയാണ് ഇത്തവണ നടന്നത്. നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെയാണ് ഇത്തവണ ഓണം ബമ്പർ അച്ചടിച്ചത്.
ലോട്ടറി അച്ചടിക്ക് ശേഷമാണ് നികുതി പരിഷ്കരണം സംഭവിച്ചത്. മഴ കാരണം നറുക്കെടുപ്പ് നീട്ടിവെയ്ക്കാൻ ഡയറക്ടർ തന്നെ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി നീട്ടിവെച്ചതെന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാള് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകള് ഇത്തവണ വിറ്റഴിച്ചെന്ന് മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജുവും പ്രതികരിച്ചു.
